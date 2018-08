Sędzia Muszyński miał się stawić przed nową KRS. Nie przyszedł

Foto: Radek Pietruszka/PAP Video: tvn24

20.08 | Od dawna mam sprecyzowane poglądy na to, w jaki sposób powinno wyglądać postępowanie dyscyplinarne i chciałbym móc to realizować w praktyce - mówił sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Damian Owczarek, który kandyduje do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Natomiast kandydat do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sędzia Antoni Bojańczyk stwierdził, że jest to nowa izba i "nie ma żadnych wątpliwości konstytucyjnych co do jej powołania". W poniedziałek KRS rozpoczęła przesłuchania kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym. Przesłuchania rozpoczęły się od kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej, gdzie było najwięcej zgłoszeń.|

