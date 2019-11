Pozostałe informacje

W czwartek wieczorem doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz wiceprezesa PiS Mariusza Kamińskiego z... czytaj dalej »

21:00

Odtwórz: "Zabiegi zmierzające do tego, aby wyroku nie wykonać, są po prostu śmieszne"

To, co obowiązuje, to prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozsądzał, czy należy ujawnić listy poparcia... czytaj dalej »