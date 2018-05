Pomnik Katyński ma zniknąć z Jersey City. Kancelaria Prezydenta zabiera głos





Relacja Marcina Wrony z Jersey City Foto: AFP/EastNews Video: tvn24 Relacja Marcina Wrony z Jersey City 04.05 | Ostra odpowiedź burmistrza amerykańskiego miasta Jersey City na słowa marszałka Senatu. "Antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi" - tak Stanisława Karczewskiego określił burmistrz Steven Fulop. To reakcja na słowa marszałka, który jako "skandaliczne" nazwał planowane usunięcie Pomnika Ofiar Katyńskich z jednego z miejskich placów. zobacz więcej wideo »

Karczewski o usunięciu Pomnika Katyńskiego: skandaliczne Foto: AFP/EastNews Video: Jedynka Polskie Radio Karczewski o usunięciu Pomnika Katyńskiego: skandaliczne 02.05 | Sytuacja naprawdę skandaliczna, bardzo przykra dla nas - tak pomysł usunięcia Pomnika Katyńskiego z placu nad rzeką Hudson w Jersey City, komentuje marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wskazuje, że tej sprawie być może będzie oświadczenie Senatu, "być może uchwałę podejmiemy". zobacz więcej wideo »

Foto: AFP/EastNews | Video: tvn24 O zamierzeniach usunięcia pomnika burmistrz Jersey City nie powiadomił Polonii

Prezydent Andrzej Duda nie wyobraża sobie, aby Pomnik Katyński w Jersey City nie został uszanowany w kraju, w którym z takim szacunkiem odnosi się do bohaterów, a szczególnie do osób poległych za swą ojczyznę - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Szczerski podkreślił, że w sprawie losu Pomnika Katyńskiego w Jersey City, Kancelaria Prezydenta jest w stałym kontakcie z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Nowym Jorku i w Waszyngtonie, od momentu pojawienia się pierwszych sygnałów na ten temat. "Antysemita, biały nacjonalista". Burmistrz Jersey City o Karczewskim Ostra odpowiedź... czytaj dalej »

"Ważne świadectwo hołdu i pamięci"

Prezydencki minister zaznaczył, że w opinii prezydenta Pomnik Katyński "jest ważnym świadectwem hołdu i pamięci o ofiarach ludobójstwa".

- Prezydent RP nie wyobraża sobie, aby nie został on uszanowany w kraju, w którym z takim szacunkiem odnosi się do bohaterów, a szczególnie do osób poległych za swą ojczyznę. Szacunek dla bohaterów jest wartością, która łączy Polskę i Stany Zjednoczone - podkreślił Szczerski.

- Mamy nadzieję, że prowadzona przez polskie przedstawicielstwa i środowiska polonijne rozmowa z władzami miasta będzie odbywać się w formie otwartego dialogu i wzajemnego szacunku - zaznaczył prezydencki minister.

Szczerski przypomniał, że para prezydencka osobiście odwiedziła pomnik podczas wizyty w 2016 roku, a jego twórca, Andrzej Pityński, został 11 listopada 2017 roku odznaczony przez prezydenta Dudę Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym.

Zamiar usunięcia pomnika

O projekcie stworzenia parku naprzeciwko Manhattanu - w miejscu, gdzie teraz stoi Pomnik Ofiar Katyńskich - burmistrz Jersey City poinformował w poniedziałek.

"Przeniesiemy pomnik z Exchange Place i tymczasowo go przechowamy w DPW (Departamencie Prac Publicznych), aby nie został uszkodzony. Podejmujemy prace inżynieryjne przygotowujące teren pod park" - napisał na Twitterze Steven Fulop.

O zamierzeniach usunięcia pomnika nie powiadomił Polonii



FYI. This is the statue you see when you come out of the PATH. We’ll be moving this statue from Exchange Place + will temporarily store it at DPW so it doesn’t get damaged. We’re doing engineering work as we prepare for repairs to the area + a community space/green park w/seating pic.twitter.com/rrvibl6uhj — Steven Fulop (@StevenFulop) 30 kwietnia 2018

"Ten facet jest żartem"

Rosjanie otworzyli w Katyniu muzeum stosunków rosyjsko-polskich. "Cel jest widoczny" Teoretycznie nowe... czytaj dalej » Marszałek Senatu pytany w poniedziałek w radiowej "Jedynce" o sprawę pomnika, odparł, że "być może będzie [w tej sprawie - przyp. red.] oświadczenie Senatu, być może uchwałę podejmiemy".

- Sytuacja naprawdę skandaliczna, bardzo przykra dla nas - ocenił Karczewski. Dodał, że Pomnik Katyński w Jersey City "mówi o naszym heroizmie, o naszych bohaterach, mówi też o tragicznych wydarzeniach".

Burmistrz Steven Fulop, odnosząc się do wypowiedzi marszałka Karczewskiego, napisał w czwartek na Twitterze: "Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną przykrą sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć".

Oglądaj Wideo: Jedynka Polskie Radio Karczewski o usunięciu Pomnika Katyńskiego: skandaliczne