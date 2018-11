"Miliony na partyjną propagandę". PO chce, by wydatki na "Sprawiedliwe sądy" zbadała NIK

- Na pewno będziemy się od tej decyzji odwoływać - zapowiedział w środę prezes Polskiej Fundacji Narodowej, odnosząc się do orzeczenia sądu, który uznał finansowanie kampanii "Sprawiedliwe sądy" za niezgodne ze statutem PFN. Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o zbadanie sprawy do Najwyższej Izby Kontroli. Oczekuje też decyzji personalnych, w tym wobec wicepremiera Piotra Glińskiego.

Kampania o sądach przed sądem. Jest postanowienie Finansując... czytaj dalej » Kampania miała na celu przekonać Polaków do potrzeby zmian w sądownictwie, przeprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Na ulicach pojawiły się billboardy firmowane przez Polską Fundację Narodową. Znalazły się na nich m.in. hasła: "Pijany sędzia awanturował się w klubie" czy też "Sędzia kradła spodnie".

We wtorek warszawski sąd rejonowy orzekł, że finansując kampanię "Sprawiedliwe sądy", Polska Fundacja Narodowa działała niezgodnie z celami opisanymi w swoim statucie. Tym samym przyznał rację byłej prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, która zaskarżyła działania fundacji.

PFN odwoła się od orzeczenia sądu

Do orzeczenia sądu odniósł się w środę prezes Polskiej Fundacji Narodowej, Filip Rdesiński.

- Na pewno będziemy się od tej decyzji odwoływać. Zaskakujące jest to, że wcześniej w referendarzu ten sam sąd wydał całkowicie inną opinię. I ten sam sąd dzisiaj tym orzeczeniem sam sobie zaprzeczył. Dla nas jest to zaskakujące - mówił.

Referendarz sądowy - instytucja wprowadzona do sądów powszechnych w 1997 roku jako jeden ze środków przeciwdziałania nadmiernemu obciążeniu sądów - jest zatrudniony do wykonywania określonych w ustawach czynności. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

PO składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli

Platforma Obywatelska zapowiedziała w środę, że złoży wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie wydatków Polskiej Fundacji Narodowej. Mówił o tym podczas konferencji sejmowej poseł Mariusz Witczak.

- W związku z tym orzeczeniem sądu wnioskujemy dzisiaj do NIK o to, by w trybie pilnym, poza planem swojej pracy, sprawdziła zasadność wydawania pieniędzy Polaków przez Polską Fundację Narodową - powiedział parlamentarzysta PO.

Przyznał, że "trzeba jeszcze oczywiście wyczerpać wszelkie procedury bo musimy się liczyć z drugą instancją".

Jego zdaniem "można wyobrazić sobie (...) wykreślenie fundacji z rejestru i likwidację jej działalności, bo ona nie ma nic wspólnego z działalnością statutową w naszej ocenie". - Zresztą sąd to potwierdził - zaznaczył Witczak. Będzie jednak śledztwo w sprawie kampanii bilboardowej. Prokuratura sprawdzi, czy świdnicki sąd został znieważony Prokuratura... czytaj dalej »

"Dziesiątki milionów złotych zostały rozkradzione"

Sławomir Neumann, szef klubu PO mówił, że "to powinno się absolutnie skończyć dymisją ludzi odpowiedzialnych za tę kampanię, nie tylko w zarządzie fundacji, ale też w radzie fundacji (...) i (dymisją) wicepremiera Glińskiego, który dawał pieczątkę temu wszystkiemu".

Neumann podkreślał, że "wydano pieniądze niezgodnie ze statutem". - Dziesiątki milionów złotych zostały rozkradzione na partyjną propagandę i dzisiaj sąd to potwierdza - dodał.

- Jeżeli nie będą wyciągnięte wnioski personalne przez premiera Morawieckiego, także wobec Piotra Glińskiego, to będzie świadczyło tylko o tym, że rząd akceptuje takie publiczne rozkradanie pieniędzy - stwierdził szef klubu PO.

Czarnecki: kampania miała swoje plusy

Orzeczenie sądu komentował także Ryszard Czarnecki (PiS).

Stwierdził, że do decyzji powinni się odnieść przede wszystkim "adwokaci fundacji". Oceniając samą kampanię "Sprawiedliwe sądy" orzekł, że "miała swoje plusy" i "uświadomiła wielu Polakom, że w Polsce był wymiar niesprawiedliwości".