Od miesięcy w Nowoczesnej rysował się pewien spór. Były to rozmowy wewnętrzne i nie wychodziły do debaty publicznej - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Kamila Gasiuk-Pihowicz (Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska). Jak podkreślała, "nie przeszła do żadnej Platformy Obywatelskiej". - Ten szyld, któremu jestem wierna to szyld Koalicji Obywatelskiej - dodała.

Klub PO zmienił w środę nazwę na Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Do klubu dołączyło osiem osób: siedmioro dotychczasowych posłów Nowoczesnej, w tym szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz, a także Piotr Misiło, który został w ostatni piątek wyrzucony z partii. Oznacza to, że klub Nowoczesnej w Sejmie przestał istnieć i stał się kołem.

Kamila Gasiuk-Pihowicz (Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska) powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "stara się oddzielać emocje personalne od polityki". - Ja nie poszłam do polityki szukać przyjaciół, przyjaciół mam poza polityką - powiedziała.

Jak podkreślała, dla niej "w polityce najbardziej liczy się odpowiedzialność". - Wiele można o mnie powiedzieć, ale od trzech lat na pewno nie można o mnie powiedzieć tego, że nie jestem odpowiedzialna, czy nie reprezentuje prodemokratycznych wartości. Od trzech lat robiłam wszystko, aby zbudować Nowoczesną, aby walczyć o praworządność w protestach, starałam się współpracować z organizacjami pozarządowymi - mówiła.

- Byłam także jedną z pierwszych osób w Nowoczesnej, które budowały współpracę z politykami Platformy Obywatelskiej. Bo widziałam co się działo na komisji sprawiedliwości, widziałam jak PiS niszczył praworządność, jak niszczył kolejne instytucje, konfliktował nas z Unią Europejską i de facto wyprowadzał Polskę z Unii Europejskiej. Ta współpraca doprowadziła do powstania Koalicji Obywatelskiej, tego wielkiego projektu, który dał Polakom nadzieję - dodała Gasiuk-Pihowicz.

Na uwagę, że teraz nie ma czegoś takiego jak Koalicja Obywatelska, podkreślała: - Nikt nie chciał niszczenia szyldu Koalicji Obywatelskiej.

- To były rozmowy, które w Nowoczesnej toczyły się od wielu tygodni czy miesięcy. Były to rozmowy wewnętrzne i nie wychodziły do debaty publicznej, ale od miesięcy w Nowoczesnej rysował się pewien spór - powiedziała.

Jak dodała, "były osoby, które mówiły Nowoczesna powinna pójść samotną drogą w wyborach do Parlamentu Europejskiego". - Chciały w ten sposób niszczyć szyld Koalicji Obywatelskiej - oceniła.

Przypomniała, że miesiąc temu rozmawiała z Adamem Szłapką, który "prezentował wizję samotnego startu Nowoczesnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego". - W zeszły czwartek, na poprzednim klubie, przez pana Jerzego Meysztowicza i przez pana Mirosława Suchonia była prezentowana droga wizji samotnego startu Nowoczesnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego - dodała.

- Ja jestem twardo stąpającym po ziemi politykiem, jestem prawniczką. Ja sobie nie dam mamić oczu obietnicami o tym, że Koalicja Obywatelska kiedyś powstanie - stwierdziła.

- Katarzyna Lubnauer miała pełną świadomość tego, że ja jestem zwolenniczką tego, aby Koalicję Obywatelską wzmacniać. Była ostrożna w rozmowach ze mną- powiedziała Gasiuk-Pihowicz.

Jak podkreśliła, nie przeszła do Platformy Obywatelskiej. - Ten szyld, któremu jestem wierna to szyld Koalicji Obywatelskiej - mówiła.