Wójt Żelazkowa zatrzymany podczas Marszu Równości w Kaliszu. Szarpał się z policją

Tłum z tęczowymi flagami i transparentami z hasłem: "Nie dla homofobii" przeszedł przez Kalisz. To pierwszy Marsz Równości, który zorganizowano w tym mieście. Podczas marszu policja zatrzymała wójta Żelazkowa Sylwiusza J. Mając prawie dwa promile alkoholu we krwi, szarpał się z funkcjonariuszami. Na J. ciążą już zarzuty znęcania się nad rodziną i znieważenia funkcjonariuszy publicznych.

Marsz ruszył o godzinie 15. - Frekwencja dopisała, mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej - mówił na początku marszu Igor Sulwiński, współorganizator wydarzenia.

W kontrze miłośnicy "malucha" i postaci z bajek

Ulicami Kalisza przeszło kilkaset osób z tęczowymi flagami i chorągiewkami oraz banerami i transparentami z hasłami o tolerancji czy braku akceptacji dla homofobii.

Uczestnicy wyruszyli z Plant, skąd przeszli do pomnika Marii Konopnickiej. Po drodze mijali przeciwników zgromadzenia. Ci zgłosili aż 200 kontrmanifestacji jako np. miłośnicy fiata 126p czy postaci z bajek. Do bezpośrednich kontaktów między grupami nie doszło.

- Zorganizowanych grup nie spotkaliśmy. Pojedyncze osoby starały się coś wykrzyczeć, ale za bardzo nie wiemy co - mówiła Monika Mierzejewska, współorganizatorka Marszu Równości.

Jak dodaje, czuła się cały czas bardzo bezpiecznie. - Jest cudownie - cieszyła się.

Zatrzymany wójt

Policjanci w czasie marszu zatrzymali jedną osobę - Sylwiusza J., wójta Żelazkowa.

Rzecznik prasowa kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz poinformowała, że 60-latek miał we krwi prawie dwa promile alkoholu, a zatrzymany został w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariuszy, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Jak wyjaśniła Jaworska-Wojnicz czynności z udziałem zatrzymanego będą wykonywane w poniedziałek, gdy wytrzeźwieje.



Wójt Żelazkowa wcześniej został oskarżony o znęcanie się nad rodziną i znieważenie funkcjonariuszy publicznych, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Sąd Rejonowy w Kaliszu nie wyznaczył pierwszego terminu rozprawy "ze względu na przebywającego na zwolnieniu lekarskim sędziego referenta" - informowała prezes Sądu Rejonowego sędzia Anna Krysicka.



Sylwiusz J. od sierpnia 2017 r. ma założoną "niebieską kartę".



W październiku 2017 roku wójt Żelazkowa został skazany za udzielenie ślubu pod wpływem alkoholu. Sąd Rejonowy w Kaliszu uznał wówczas, że nie dopełnił obowiązków służbowych, działał na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego i wymierzył mu 5 tysięcy złotych grzywny.

