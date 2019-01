Godek wystartuje do europarlamentu. Chce "ratować dzieci poczęte"

Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina wystartuje w wyborach do europarlamentu z list koalicji narodowo-wolnościowej, w skład której wchodzi między innymi partia Wolność i Ruch Narodowy. Godek zapowiedziała, że w europarlamencie będzie walczyć między innymi o "ratowanie dzieci poczętych".

Prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki na konferencji w Sejmie przedstawił Kaję Godek jako "kobietę, która nie bała się rzucić wyzwania PO i PiS, a także liderkę ruchu pro-life w Polsce, a przede wszystkim bardzo dzielną matkę".

Godek zwróciła uwagę, że pod obywatelskim projektem inicjatywy ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", zmierzającym do zniesienia dopuszczalności aborcji eugenicznej, podpisało się ponad rok temu ponad milion osób. W jej ocenie, PiS "ignoruje postulat ochrony życia, ponieważ uważa, że może to robić, że wyborcy o poglądach pro-life i tak zagłosują na PiS".

Podkreśliła, że PiS "pacyfikuje obronę życia we własnych szeregach", gdyż - jak mówiła - "bierze na listy wyborcze pro-liferów, wprowadza ich do parlamentu albo do Parlamentu Europejskiego, a potem nie pozwala im działać".

"Głos za aborcją"

Dlatego - w jej ocenie - głos oddany na PiS, to jest "głos za aborcją". - Dokładnie tak samo jak głos oddany na Platformę Obywatelską, z tym że PO deklaruje to jawnie, a PiS deklaruje bycie za życiem, a w swoich działaniach politycznych jest za aborcją - przekonywała. Zdaniem Godek, Unia Europejska nie istnieje już w kształcie z 2004 roku, gdy Polska do niej wstępowała, gdyż - jak podkreśliła - "zapowiedź, że Unia nie będzie się wtrącała w sprawy moralności, nie zrealizowała się".

W ocenie Godek, PiS "daje posłuch" europejskiej lewicy, dlatego, że bardziej ceni dobre stosunki z tym środowiskiem, niż "prawo dziecka do życia i do wychowywania w normalnej rodzinie złożonej z mamy i taty".

- Macie państwo ogromną siłę, tą siłą jest karta wyborcza, nie zmarnujcie swojego głosu na aborterów, nie zmarnujecie swojego głosu na partie proaborcyjne - zaapelowała Godek do wyborców.

Godek zapowiedziała, że w europarlamencie będzie walczyć między innymi o "ratowanie dzieci poczętych".

Wyraziła także nadzieję na stworzenie w Parlamencie Europejskim silnej reprezentacji pro-life.