Kaja po raz trzeci walczy z rakiem. "Los naszego dziecka jest w rękach ludzi"

Rodzice Kai o chorobie dowiedzieli się w dniu drugich urodzin ukochanej córki. Po intensywnym leczeniu, chemioterapii, operacji i przyjmowaniu leków podtrzymujących wydawało się, że życie Kai wróci do normy. Niestety okazało się, że nowotwór ponownie zaatakował, a zdaniem lekarzy konieczne jest leczenie dziewczynki za granicą. Potrzeba na to około czterech milionów złotych. - Błagamy o pomoc, ponieważ życie naszego dziecka jest zależne od tych pieniędzy - mówi mama Kai.

- Zamiast świętować kolejny rok życia naszej córeczki, dowiedzieliśmy się, że umiera. Wszystko było gotowe - tort, nadmuchane balony, kolorowi goście - opowiadają rodzice Kai Czerwińskiej.

Dwuletnia wówczas Kaja źle się czuła. Rodzice zamiast na imprezę urodzinową, zabrali dziewczynkę do szpitala, gdzie po serii badań ustalono, że dziecko ma guza o wielkości około dziewięciu centymetrów - to nowotwór złośliwy neuroblastoma IV stopnia z przerzutami do kości i szpiku.

Po rocznym leczeniu w Polsce, Kaja mogła wrócić do domu, jednak po trzech miesiącach okazało się, że wrócił również rak. Dalsze leczenie odbywało się w Niemczech w Greifswaldzie. Udało się zebrać odpowiednią sumę pieniędzy i Kaja znów mogła być ze swoją rodziną.

"W Polsce nie ma leku dla Kai"

Dziewczynka była zdrowa przez dziewięć miesięcy. Zdiagnozowano kolejny nawrót. "Mały wojownik" walczy z rzadkim i groźnym nowotworem Ma dopiero trzy... czytaj dalej »

Pani Katarzyna, mama Kai mówi, że walka o zdrowie córki jest skomplikowana. - Ta choroba jest w naszym życiu od czterech lat i teraz sytuacja jest o tyle trudna, że leczenie jest bardzo mocno ograniczone - tłumaczy. Jak wyjaśniła, leków jest bardzo mało. - W Polsce już w ogóle, żadnego dostępnego leku dla Kai nie ma - dodaje.

Po wieloletnim leczeniu, Kaja ma wiele powikłań, ale lekarze będą walczyć o życie 6-latki. Klinika w Greifswaldzie w Niemczech zdecydowała się przyjąć dziecko "na kredyt". - Tutaj lekarze powiedzieli nam, że mają leki, którymi można z tą chorobą walczyć - mówi mama dziewczynki.

W listopadzie rodzice Kai dowiedzieli się, że leczenie przynosi efekty, ale koszt prowadzonej terapii znacznie przerasta ich możliwości finansowe. Łącznie wynosi on 875 tysięcy euro. - Jest to ogromna kwota, prawie czterech milionów złotych, którą musimy uzbierać jak najszybciej, żeby można było przeprowadzić pełne leczenie - mówi pani Katarzyna.

"Błagamy o pomoc"

- W tym momencie tak naprawdę błagamy o pomoc, ponieważ życie naszego dziecka - niestety, bo jest to bardzo przykre - jest zależne od tych pieniędzy - dodaje pani Katarzyna. - Los naszego dziecka jest w rękach ludzi i to jest najgorsze, że my nie mamy na to żadnego wpływu, bo nie dość, że choroba jest nieprzewidywalna i cały czas powraca, to jeszcze do tego musimy zebrać tak ogromną kwotę.

Rodzina prowadzi zbiórkę pod hasłem WALKA-KAI za pośrednictwem fundacji Siepomaga.pl. Uzbierała już blisko 1 milion 200 tysięcy złotych. Do lutego 2019 roku musi uzbierać kolejne 2 miliony 900 tysięcy złotych.

Hashtag #walkakai można znaleźć również w mediach społecznościowych, gdzie zdjęcia z informacjami o zbiórce zamieszczają osoby prywatne i celebryci, którzy zaangażowali się w pomoc dziewczynce.

- Potrzebujemy cię do tego, by walczyć dalej - apelują rodzice 6-latki.

Kai Czerwińskiej można pomóc wchodząc na stronę Fundacji Siepomaga.pl.



Wyświetl ten post na Instagramie. Nie odnajdzie więcej nas, ta sama chwila... Dla Kai, liczy się każda sekunda. Wesprzyjmy Ją, tak jak @beatakozidrak w walce z chorobą Pani Beato, dziękujemy #walkakai #wartopomagac #pomagamy #siepomaga #pomaganiejestfajne #wartopomagac #dobropowraca Post udostępniony przez Walka Kai (@siepomagawalkakai) Lis 17, 2018 o 6:24 PST



Święta w domu

Mimo trudnej, wieloletniej walki Kaja - jak każda sześciolatka - napisała list do Świętego Mikołaja, bo razem z rodzicami mają nadzieję, że zbliżające się święta uda im się spędzić w domu w Polsce. - Bardzo mocno na to liczymy, Kaja szczególnie - przyznaje pani Katarzyna.

Zapytana o wymarzony prezent, dziewczynka bez zastanowienia odpowiada, że chciałaby dostać domek Barbie. - List nie tyle został wysłany, co zniknął z parapetu, więc mamy nadzieję, że prezent pod choinką się znajdzie - mówi mama Kai. - Wie, że jest bardzo dzielna i Mikołaj na pewno prośbę spełni - mówi o córce.

- Mamy wstępną decyzję lekarzy, że jeżeli wyniki po chemioterapii będą dobre, to będziemy mogli pojechać do domu - kończy.