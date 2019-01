"Nasze społeczeństwo jest podzielone, podział jest ostry"





Dokonujemy przyspieszenia gospodarczego, socjalnego, społecznego, dokonujemy go z wielkimi sukcesami w sferze społecznej, socjalnej - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji "Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce". Jednak, jak dodał, "nasze społeczeństwo jest podzielone". - Ten podział jest ostry, prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca - stwierdził.

Kaczyński: bez słów dokonujemy przyspieszenia

- 29 lat temu partia, która poprzedziła PiS, której PiS jest kontynuatorem, ogłosiła program przyspieszenia. Wtedy to było przyspieszenie polityczne. Dziś, chociaż nie posługujemy się już tym hasłem, można powiedzieć, że bez słów dokonujemy przyspieszenia - przyspieszenia gospodarczego, socjalnego, społecznego. Dokonujemy go z wielkimi sukcesami gospodarczymi w sferze społecznej, socjalnej - mówił lider Praw i Sprawiedliwości.

Jak dodał, ministrowie podczas konferencji przedstawią "naprawdę imponujące dane". - Będą opowiadać o tym, co dzisiaj dzieje się w Polsce - wskazał.

- A dzieje się bardzo, bardzo dużo dobrego i sensem tego naszego dzisiejszego spotkania - mam nadzieję, że to będzie cały cykl, będzie to pewna regularna praktyka - jest to, by zachęcić państwa, jednocześnie w jakiejś mierze skonsolidować nasz korpus samorządowy, ku temu, by to przyspieszenie odbywało się na poziomie regionalnym, na poziomie gmin, powiatów. Żeby działała tu synergia, żebyśmy wszyscy razem szli do przodu - mówił lider PiS.

"Społeczeństwo jest podzielone"

Jednak, jak dodał Jarosław Kaczyński, "nasze społeczeństwo jest podzielone". - Niestety, w wielu wypadkach ten podział jest ostry, prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca, czasem nawet do sytuacji zupełnie nadzwyczajnych - mówił Kaczyński.

"Żeby dobrze rządzić, nie trzeba być geniuszem"

Kaczyński mówił, że do niedawna Prawo i Sprawiedliwość w dużo mniejszym stopniu rządziło w samorządach.

- Dziś, po zwycięskich wyborach, ta sytuacja się zmieniła. Mamy wielką część władzy w samorządach. I trzeba, by to przyspieszenie, szybki marsz, rozpoczął się także tam, gdzie dotąd nie zawsze tak było - powiedział.

Zaznaczył, że tam, gdzie rządzi PiS, powinno tak być zawsze.

- To, żeby tak było, wcale nie jest takie trudne, (...) żeby dobrze rządzić, nie trzeba być geniuszem, chociaż pewni ludzie wybitnie zdolni bardzo się przydają. Są takie przykłady też teraz, w naszym rządzie. Ale przede wszystkim trzeba być kompetentnym i uczciwym. To jest bardzo ważne, by rządzić w sposób przemyślany i uczciwy właśnie - podkreślił Kaczyński.

"Nigdzie nie można tworzyć władzy niekontrolowanej"

- I (zadanie - red.) marszałków, i starostów, i burmistrzów, i prezydentów miast, i wójtów, i radnych. Radni są tutaj bardzo ważni. Bo ten element kontroli jest bardzo często decydujący - powiedział.

- Nigdzie nie można tworzyć władzy niekontrolowanej. Jest takie stare, XIX-wieczne powiedzenie, że każda władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. Otóż władza niekontrolowana staje się w jakiejś mierze władzą absolutną i ona rzeczywiście absolutnie demoralizuje. Władza nie musi demoralizować. Tutaj angielski myśliciel się mylił, ale jeśli jest poza kontrolą, to wtedy do tej demoralizacji jest zawsze blisko - mówił prezes PiS.

"Potrzebny jest dialog i praca ze społeczeństwem"

Kaczyński zwracając się do uczestników konferencji zaznaczył, że w Polsce celowo i w wielkiej mierze sztucznie tworzony jest podział w społeczeństwie.

- Wobec tego starajmy się pracować w samorządach ponad poddziałami. Starajmy się, by marsz do przodu (...) był trwałym elementem naszego życia, by Polska awansowała, by Polacy awansowali, by polskie rodziny awansowały w sensie materialnym i duchowym - mówił.

- Idźmy do przodu razem, a będziemy mieli poczucie osobistego sukcesu, wspólnego sukcesu, i będziemy mogli powiedzieć uczciwie, że dobrze służyliśmy ojczyźnie - zachęcał prezes PiS.

Kaczyński podkreślił też, że "potrzebny jest dialog i praca ze społeczeństwem". - Potrzebne jest tłumaczenie zwłaszcza tych decyzji, które bywają niezrozumiałe, trudne. Można je podjąć, bo nasze społeczeństwo jest racjonalne - dodał.