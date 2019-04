Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w środę w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie z przedstawicielami włoskiego prawicowego ugrupowania Fratelli d'Italia. Poseł PSL-UED Michał Kamiński ocenił, że to "próba porozumiewania się z tymi, którzy realizują w Europie scenariusz Moskwy, czyli rozwalania Unii Europejskiej". Spotkania nie chciał komentować wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji politycznej w Europie, reformy Unii Europejskiej oraz współpracy między obiema partiami.

"Próba porozumiewania się z tymi, którzy realizują w Europie scenariusz Moskwy"

W czwartek to spotkanie skomentował w Sejmie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów Michał Kamiński.

Ocenił, że "to jest oczywiście próba porozumiewania się z tymi, którzy realizują w Europie scenariusz Moskwy, czyli rozwalania Unii Europejskiej".

- Każdy widzi, do jakiego chaosu doprowadzili eurosceptycy w silnej i stabilnej Wielkiej Brytanii - wskazywał poseł, odnosząc się do trwającego procesu brexitu. Jego zdaniem, "to, co dla Wielkiej Brytanii jest katarem, dla Polski może być rakiem".

- Jarosław Kaczyński igra z ogniem i bardzo źle robi. Oni chcą polexitu i dlatego są do kitu - podsumował Kamiński.

Reporter TVN24 próbował o środowe spotkanie zapytać również wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego. Ten jednak, milcząc, odszedł w głąb sejmowego korytarza.