Kaczyński: PiS jest gotowe poprzeć komisję w sprawie pedofilii, ale nie tylko w Kościele





Foto: PAP/Grzegorz Michałowski | Video: tvn24 Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Łodzi

- Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza: ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za zbrodnie pedofilii - przekonywał Jarosław Kaczyński. Zapewniał, że jego partia jest gotowa poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach.

Podczas wystąpienia w Łodzi szef PiS nawiązywał do czwartkowego głosowania w Sejmie nad nowelą Kodeksu karnego. W głosowaniu nad nowelą nie wzięło udziału 143 ze 145 członków klubu PO-KO, dwóch zagłosowało za przyjęciem noweli. Nie głosował też żaden z posłów Nowoczesnej.

- Jesteśmy w większości, jak i większość Polaków, katolikami i popieramy Kościół, ale to oczywiście nie oznacza, że popieramy czy chcemy tolerować jakąkolwiek patologię w Kościele - mówił Kaczyński.

Jak przekonywał, dziś "toczy się pewna gra, w której bezczelność i hipokryzja przekracza wszelkie granice". - Próbuje się wmówić, że to my, formacja, która już od kilkunastu lat walczy, niemalże od początku swojego istnienia, o zaostrzenie tego wszystkiego, co ma służyć pedofilii. Że ta formacja jest za nią odpowiedzialna, i to w Kościele, tak jakbyśmy kontrolowali Kościół - mówił szef PiS podkreślając, że "to kłamstwo".

Kaczyński dodał, że "byli tacy i są tacy, którzy bronili pedofilii". - Oni są nawet bardzo łatwi do nazwania. Można wykazać, zresztą wczoraj w Sejmie to było wykazywane, konkretne fakty. I to przede wszystkim partia Platforma Obywatelska i jej sojusznicy - dodał.

- Nie poparli tej ustawy i żadne ich deklaracje, opowieści niczego tutaj nie są w stanie zmienić. Oni się zasłaniają komisją do sprawy zbadania kwestii pedofilii w Kościele - kontynuował. - Chcę wyraźnie powiedzieć: PiS jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, tylko we wszystkich środowiskach - podkreślił.

- Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza: ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie - dodał szef PiS.

Kaczyński: stawką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest obrona przed różnymi niebezpieczeństwami

Prezes PiS w Łodzi mówił też o "stawce kampanii" do europarlamentu. - W polityce a w szczególności w kampaniach wyborczych, szczególnie tak ważnych jak ta, pewne rzeczy trzeba powtarzać. Trzeba przede wszystkim uświadamiać wszystkim, jaka jest stawka tej kampanii, tych wyborów i kolejnych wyborów, bo dopiero ta świadomość może prowadzić obywateli do decyzji, żeby pójść i decyzji także o tym, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość - podkreślił.

- My w tych wyborach możemy zrobić pierwszy krok, niezmiernie ważny krok, do tego, żeby się obronić przed różnymi niebezpieczeństwami - stwierdził poseł PiS.

Jednym z niebezpieczeństw, o których mówił Kaczyński, ma być zagrożenie dla polskiej złotówki, która - jak zaznaczył prezes PiS - jest "swego rodzaju barierą i fortyfikacją" chroniącą polską gospodarkę i gospodarstwa domowe. Zdaniem prezesa PiS, wprowadzenie w Polsce euro, zniszczyłoby tę fortyfikację. - Polska gospodarka stałaby się bardzo nieodporna na wstrząsy zewnętrzne (...) Znaleźlibyśmy się w sferze bardzo powolnego rozwoju, można powiedzieć stagnacji - ocenił.

Kolejnym niebezpieczeństwem, zdaniem Kaczyńskiego, jest, jak mówił, pozbawienie Polaków prawa do wychowywania dzieci i wnuków, a także ich "deprawowanie i demoralizowanie seksualizacją od najmłodszych lat". - To jest kierunek, któremu musimy się przeciwstawić - podkreślił prezes PiS

Kaczyński: jeśli nie chcemy w Polsce stref szariatu, musi wygrać PiS

Kaczyński przekonywał też, że kwestia tzw. przymusowej relokacji imigrantów, wiąże się bezpośrednio z kwestią bezpieczeństwa Polski. - Co się dzieje na zachód od naszych granic, to państwo wiecie. Nie chcę tego opowiadać, bo znów będą mówili, że mam jakieś uprzedzenia. A ja mówię po prostu o faktach. Faktach, którym się nie da zaprzeczyć - mówił.



- Czy chcecie państwo, żeby w Polsce były strefy, gdzie rządzi szariat? - pytał Kaczyński, a sala odpowiedziała chóralnie "Nie". - No właśnie i sądzę, że w Polsce jest bardzo niewiele osób, które tego chcą. A jeśli chcemy tego uniknąć, co się musi stać? Musi zwyciężyć Prawo i Sprawiedliwość - oświadczył.

Prezes PiS przekonywał też, że jeśli PiS nie wygra, społeczne programy tego ugrupowania - 500 plus od lipca dla każdego dziecka, obniżony wiek emerytalny, trzynasta emerytura, wyprawka, bezpłatne leki, czy podwyżka najniższych płac - mogą być zagrożone.



- To wszystko, co uczyniliśmy, po to, by wszystkie grupy polskiego społeczeństwa żyły lepiej niż przedtem, to też będzie zagrożone - przekonywał Kaczyński.



- Koledzy z naszej partii czasem mówią - przecież oni (opozycja - red.) osiem lat rządzili i nie dali (pieniędzy na programy społeczne - red.). No ale oni nie mogli dać. Tak rządzili, że nie można było wtedy dać. Bo oni nie potrafią rządzić, a my potrafimy - przekonywał Kaczyński.