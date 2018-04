Foto: Marcin Obara / PAP Video: tvn24

Dwa posiedzenia komisji w sprawie katastrofy smoleńskiej...

21.03 | We wtorek odwołano komisję w sprawie katastrofy smoleńskiej, a w środę pytano o powód. Opozycja nie ma wątpliwości, że to dowód na to, że PiS nie chce podpisywać się pod teorią Antoniego Macierewicza dotyczącą katastrofy smoleńskiej, a konkretnie wybuchu. O powodach i końcowym raporcie Arleta Zalewska.

»