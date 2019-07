Kaczyński chce uregulować loty polityków z rodzinami. "Trzeba się liczyć z opinią publiczną"

Zwrócę się do ministra obrony narodowej i szefa kancelarii premiera, poproszę też prezydenta, by stworzyć przepisy, które uregulują kwestię służbowych lotów - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. To reakcja na sprawę przelotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowym samolotem. Zdaniem Kaczyńskiego Kuchciński "nie uczynił niczego, co byłoby sprzeczne z prawem".

W ubiegłym tygodniu Radio ZET podało, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Szczegóły na ten temat ujawnił również poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras.

W poniedziałek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka powiedział, że Kuchciński wpłacił 15 tysięcy złotych na organizacje charytatywne w zamian za 23 loty samolotem rządowym.

W lotach tych - jak wynika z informacji przekazanych przez szefa CIS - uczestniczyli członkowie rodziny marszałka Sejmu.

"Odpowiednia kwota o wartości ceny biletów rejsowych"

"To jest kwota z kapelusza wzięta, która ma mieć charakter marketingowy" PiS ma taką... czytaj dalej » Prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że "marszałek Marek Kuchciński wykonał gest, którego oczekiwaliśmy od niego, czyli wpłacił 15 tysięcy złotych na cele charytatywne".

"Natomiast jeśli chodzi o całość problemu, to uważamy, że trzeba się liczyć z oczekiwaniami społecznymi i w związku z tym zwróciłem się do ministra obrony i szefa kancelarii premiera, bo tutaj mogę działać tylko jako szef partii, ale poproszę o to także prezydenta, żeby zwrócił się do szefa swojej kancelarii, aby odpowiednie przepisy regulujące te sprawy zostały stworzone - mówił Kaczyński.



"Żeby poza lotami służbowymi, jak w przypadku, gdy prezydent leci z pierwszą damą, w tych innych, nieformalnych okolicznościach, kiedy to rodzina korzysta z przelotu, żeby odpowiednia kwota o wartości ceny biletów rejsowych była płacona. Trzeba też stworzyć odpowiednie podstawy prawne, żeby te pieniądze mogły być przyjmowane" - wyjaśniał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że kwestia ta dotyczy wewnętrznych aktów prawnych poszczególnych kancelarii i MON, dlatego - jak dodał - "nie będzie chyba potrzebna do tego ustawa".

"Te pieniądze będzie trzeba jednak jakoś przyjmować, więc być może pojawi się też konieczność nowelizacji którejś z ustaw dotyczących finansów publicznych" - zaznaczył.

"Trzeba się liczyć z opinią publiczną"

Rodzinne loty marszałka Kuchcińskiego. Są przelewy, nie ma wyjaśnień Napięty grafik... czytaj dalej » Kaczyński zadeklarował, że PiS chce uregulować kwestię lotów służbowych w taki sposób, "w jaki oczekuje tego opinia publiczna".

"Trzeba się liczyć z opinią publiczną, to istotny aspekt demokracji, ale podkreślam, że marszałek nie uczynił niczego, co byłoby sprzeczne z prawem albo z praktykami, które miały miejsce poprzednio" - przekonywał. "Były w przeszłości dalekie loty, za poprzednich rządów, które miały pozór lotów służbowych, a w praktyce były to loty turystyczne" - podkreślił.

"Jeżeli chodzi o przeszłość, to dobrze pamiętam, jak to wyglądało, kiedy byłem szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Prezydent latał z dużą świtą ludzi, tam i z powrotem, i to niemalże co tydzień. Były odpowiednie instrukcje dotyczące takich lotów i te instrukcje obowiązywały w dalszym ciągu" - dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Krytyka ze strony opozycji

Kwestia lotów Kuchcińskiego była krytykowana przez polityków PO, którzy chcą, by marszałek Sejmu przedstawił szczegóły lotów rządowym samolotem, kiedy na pokładzie byli jego bliscy: ile było takich lotów i kto brał w nich udział. Zdaniem posłów PO decyzja o wpłaceniu 15 tysięcy złotych na cele charytatywne jest niewystarczająca.

Ponadto w piątek, w związku z doniesieniami o lotach marszałka Sejmu i jego rodziny, klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Kandydatką klubu PO-KO na objęcie stanowiska marszałka jest obecna wicemarszałek, Małgorzata Kidawa-Błońska.