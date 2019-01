"Najgorszy nie był głód, zimno czy wszy. Najgorsze było poniżenie"

Foto: Łukasz Gągulski / PAP Video: tvn24

Walentyna Nikodem. "Kobiety topiły się w fekaliach. Niektóre...

24.01.| - Kazali się nam rozebrać do naga i pędzili nas za ten męski lagier. To było potworne. Wszystkie kobiety i takie 80-letnie i piętnastoletnie dzieci. Tam byli fryzjerzy i wszelkie owłosienia golili. Takie upokorzenie, taki płacz, taki krzyk tam był. Zaczęłam tam płakać, a to więźniowie nasi strzygli i jeden mówi: nie płacz dziecko, to oni niech się wstydzą za to, co robią - mówi Walentyna Nikodem w rozmowie z Magdą Łucyan, reporterką "Faktów" TVN.

