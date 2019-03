Senyszyn o przeprosinach arcybiskupa Rysia: to wszystko jest wyreżyserowane

"To wszystko jest wyreżyserowane"

Video: tvn24

31.03 | Nie można mieć zaufania do takich wypowiedzi. To wszystko jest wyreżyserowane - powiedziała w "Faktach po Faktach" Joanna Senyszyn z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, komentując przeprosiny arcybiskupa Grzegorza Rysia wobec ofiar księży pedofilów. - Wierzę, że jest to ważny głos - stwierdził z kolei historyk dr Zbigniew Girzyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

