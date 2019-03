"Nie podobają mi się pewne gesty, które są kierowane w moją stronę"

Dziwię się w ogóle, że są politycy w Koalicji Europejskiej, dla których problemem jest to, że stoję po stronie ofiar pedofilii w Kościele - powiedziała w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus. Jak dodała, nie podobają jej się "pewne gesty, które są kierowane" w jej stronę w tej sprawie. Pytana o przyszłość partii Wiosna, podkreśliła: - Zawsze wierzę w Roberta Biedronia, zawsze w niego wierzyłam.

- Nie było mnie jakiś czas temu w Warszawie i wszystko się dzieje trochę poza moimi plecami. To, co mogę powiedzieć, to to, że (...) nigdy nie powiedziałam publicznie, że będę startowała do Parlamentu Europejskiego. Mówiłam, że rozważam - wskazała posłanka partii Teraz! i koła poselskiego Liberalno-Społeczni Joanna Scheuring-Wielgus w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Zapowiedziała, że w tej sprawie zorganizuje w poniedziałek konferencję w Sejmie.

"Bardzo kibicuję" Biedroniowi

Posłanka podkreśliła, że z Robertem Biedroniem zna się od lat.

- Bardzo Roberta cenię, bardzo mu kibicuję, jest fighterem. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wiosna Biedronia będzie na tyle silna, że w efekcie końcowym, czyli w wyborach do parlamentu, PiS nie będzie rządził - przyznała.

Pytana, czy teraz bardziej uwierzyła w Biedronia niż w Ryszarda Petru, powiedziała: - Zawsze wierzę w Roberta Biedronia, zawsze w niego wierzyłam.

- Wierzę w każdą osobę, która ma siłę przebicia duopolu PiS i PO - dodała.

"Nie podobają mi się pewne gesty, które są kierowane w moją stron"

Droga Roberta Biedronia do Wiosny Teraz pokażemy... czytaj dalej » Władze Teraz! w lutym podjęły decyzję o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. - Koalicja Europejska zaczęła w jakieś sposób zabiegać o moją osobę, to nie ja chodziłam za Koalicją Europejską - wyjaśniała Scheuring-Wielgus.

Przyznała jednocześnie, że jej nazwisko "było położone na stole dwa, czy dzień przed podpisaniem dokumentu Koalicji Europejskiej".

Pytana, dlaczego w politycznych spekulacjach nie jest już brana pod uwagę jako kandydatka do startu z list Koalicji w wyborach do europarlamentu, odparła: - Zaczęłam słyszeć w mediach (...), że jestem kłopotem, czy jestem kontrowersyjna, bo spotkałam się z papieżem i walczę z pedofilią w polskim Kościele - powiedziała Scheuring-Wielgus. - Ja nie chcę być kłopotem dla kogokolwiek - podkreśliła.

- Nie podobają mi się pewne gesty, które są kierowane w moją stronę - powiedziała posłanka Teraz!, nie precyzując jednak, jakie konkretnie "gesty" ma na myśli. - Dziwię się w ogóle, że są politycy w Koalicji Europejskiej, dla których problemem jest to, że stoję po stronie ofiar [pedofilii - przyp. red.] - dodała.

"Wolę gwiazdę Roberta Biedronia niż na przykład Grzegorza Schetyny"

Pytana, czy nie boi się, że partia Biedronia podzieli los wszystkich tych partii, które budowały się na sile, charyzmie, osobowości jednego człowieka, powiedziała, że ma nadzieję, że w końcu się uda. Zaznaczyła, że ani szef PO Grzegorz Schetyna, ani liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, ani szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nigdy niczego nie zbudowali od zera, tylko zawsze przejmowali partię.

Dodała, że Janusz Palikot, Ryszard Petru, czy teraz Robert Biedroń to politycy, którzy mają odwagę to zrobić. - Dlaczego mamy się godzić na coś, co już jest na stole i co jest - powiedzmy - niekoniecznie smaczne? - pytała.

"PiS zapowiedziało wojnę

Posłanka Teraz! odniosła się do słów prezesa PiS, które padły w sobotę w Jasionce podczas konwencji PiS.

Kaczyński mówił, że "zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci". Dodał, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana "pewna specyficzna socjotechnika".

- To nie jest wychowanie, to jest właśnie socjotechnika mająca zmienić człowieka. Co jest w jej centrum? Otóż w jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci - podkreślił.

Scheuring-Wiegus oceniła, odnosząc się do słów prezesa Prawa i Sprawedliwości, że w tak zwanej deklaracji LGBT+ podpisanej w połowie lutego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego "nie ma żadnego zagrożenia".

Jej zdaniem PiS w sobotę "zapowiedziało wojnę z tym, którym w naszym kraju naprawdę nie jest dobrze". Podkreśliła, że w deklaracji LGBT+ "nie ma tematu tak zwanej seksualizacji".

"Najmłodszym dzieciom mówiłabym o złym dotyku"

Posłanka zauważyła, że po 1989 roku roku nie było edukacji seksualnej w Polsce. - Bardzo ważne jest to, aby w końcu to w szkole wprowadzić - podkreśliła.

Powiedziała, że tego rodzaju edukację zaczęłaby wprowadzać już w przedszkolu. - Jeżeli dziecko zadaje konkretne pytanie, to musi być konkretna odpowiedź, ale dla danego wieku dziecka - zaznaczyła.

- Przede wszystkim tym najmłodszym dzieciom, przedszkolnym, mówiłabym o złym dotyku - podkreśliła posłanka partii Teraz! w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.