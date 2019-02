Wojna czy miłość? "Uczciwa debata polityczna"





- Nie walczymy z Platformą, ale Platforma nie może liczyć na żadną ulgę, jeżeli chodzi o ocenę ośmiu lat rządów, w szczególności w kwestiach polityki społecznej - zadeklarował w "Kropce nad i" TVN24 Marcin Anaszewicz z partii Wiosna. - Nie jesteśmy wobec siebie konkurencyjni tylko komplementarni. Natomiast Robert Biedroń przyjmuje cały czas konfrontacyjną strategię wobec nas - oceniła Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej.

Robert Biedroń 3 lutego na warszawskim Torwarze zainaugurował działalność nowej partii o nazwie Wiosna. W ostatnim sondażu Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 uplasowała się na trzecim miejscu z wynikiem 14 procent.

"Biedroń może zostać zmieciony przez dwa bloki" Jeżeli powstaje... czytaj dalej » Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej powiedziała w "Kropce nad i" TVN24, że nie rozumie niektórych wypowiedzi Robert Biedronia, dotyczących Platformy Obywatelskiej, które jej zdaniem są niepotrzebne.

- Macie państwo jakiś miesiąc miodowy. Zobaczymy, czy ten miesiąc miodowy, te świetne notowania utrzymają się. A z tym może być bardzo różnie. Polska historia i polityka pokazują, że te dobre sondaże na początku projektu bardzo często się nie utrzymywały - stwierdziła była minister sportu.

- Musimy zdać sobie sprawę, że musimy współpracować. Nie jesteśmy wobec siebie konkurencyjni tylko komplementarni. Natomiast Robert Biedroń przyjmuje cały czas konfrontacyjną strategię wobec nas - powiedziała posłanka.

"Nie walczymy z Platformą, ale Platforma nie może liczyć na żadną ulgę"

Marcin Anaszewicz z Wiosny pytany, czy między jego partią a PO panuje miłość czy wojna, odpowiedział: - Uczciwa debata polityczna.

- Myślę, że Robert Biedroń dzisiaj nie proponuje nikomu stanowisk, bo jesteśmy na innym etapie prowadzenia polityki - powiedział.



- Dzisiaj nie jest czas, żeby mówić kim będzie Grzegorz Schetyna, Joanna Mucha czy Marcin Anaszewicz. Dzisiaj jest czas, by przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, żeby przestali popierać PiS. Żeby jak najwięcej Polek i Polaków przesunęło się z marginesu sceny politycznej i chciało głosować w wyborach - zaznaczył.

- My nie walczymy z Platformą, ale Platforma nie może liczyć na żadną ulgę, jeśli chodzi o ocenę ośmiu lat rządów, w szczególności w kwestiach polityki społecznej. Te osiem lat - pani minister przyzna mi pewnie rację - to w wielu sprawach czas stracony. Wiele ustaw nie zostało wprowadzonych, a wiele ustaw zostało błędnie przyjętych - mówił Anaszewicz.

Zdaniem Muchy, członkowie Wiosny są niewiarygodni w swoim programie "ze względu na to, co robił Robert Biedroń w Słupsku". Posłanka przypomniała listę obietnic Biedronia, które nie zostały wypełnione.

- Jeśli będziecie chcieli wykorzystać do cna tę swoją strategię marketingową, żeby powiedzieć Polakom: tam się dwóch bije, a my jesteśmy trzeci, którzy korzystają - bo dokładnie to robicie - to tą strategią może wygracie siebie, ale przegracie Polskę. Nie będziecie mieć żadnej szansy ani na milimetr zrealizować swój program - oceniła Mucha.