Mucha: PSL to nasz naturalny partner. Hetman: jeśli PSL ma być w koalicji, to bez Biedronia

Polskie Stronnictwo Ludowe to nasz naturalny partner, ale wszyscy jesteśmy w stanie się zmieścić na listach - stwierdziła Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej. Europoseł PSL Krzysztof Hetman podkreślił, że jego partia "absolutnie nie odrzuca" koalicji z PO, ale pod warunkiem, że nie będzie w niej Wiosny Roberta Biedronia. Uczestnicy piątkowego programu "Tak jest" TVN24 dyskutowali o przedwyborczych przymiarkach koalicyjnych po stronie opozycji.

Wśród ugrupowań opozycyjnych toczą się rozmowy o budowie koalicji na jesienne wybory do Sejmu i Senatu.

Schetyna apeluje "do wszystkich ludzi dobrej woli" Pójście do... czytaj dalej » Według składanych dotychczas deklaracji, wspólnie z PO chcą startować między innymi Nowoczesna, Zieloni oraz Inicjatywa Polska. PSL postuluje utworzenie dwóch bloków opozycyjnych - chadeckiego i lewicowego. Sojusz Lewicy Demokratycznej w wewnętrznym referendum opowiedział się za startem w koalicji, ale nie sprecyzowano, z kim miałaby być ona zawiązana.

Rozmowy koalicyjne z liderami poszczególnych ugrupowań ma też toczyć Robert Biedroń, lider Wiosny.

"Wszyscy jesteśmy w stanie się zmieścić na tych listach"

W piątkowym programie "Tak jest" Joanna Mucha podkreśliła, że PSL jest "pierwszym wyborem" i "naturalnym partnerem" Platformy Obywatelskiej.

Dodała jednak, iż "przekonuje kolegów z PSL, że koalicja może być szersza".

- Uważamy, że wszyscy jesteśmy w stanie się zmieścić na tych listach i to jest najlepsza dla Polski droga, najlepszy scenariusz. Jestem też przekonana o tym, że wyborcy są w stanie to zrozumieć - powiedziała Mucha.

Hetman: nie odrzucamy koalicji z Platformą Obywatelską

Rzecznik PSL: koalicja z SLD to kwestia dyskusji, która się toczy Koalicja, w... czytaj dalej » Krzysztof Hetman podkreślił, że na koalicyjnych listach nie ma miejsca dla PSL, "jeśli do tego projektu miałby dołączyć pan Robert Biedroń".



- Musimy być wiarygodni dla wyborców, musimy rozumieć, że mechaniczne łączenie szyldów niekoniecznie sumuje nasze wyniki - przekonywał "Tak jest".



Tłumaczył, że "wyborca lewicowo-liberalny może nie chcieć oddać głosu na taką listę, na której jest konserwatysta z PSL lub z PO". - Także po drugiej stronie wyborca PSL, wyborca typowo konserwatywny (…) nie odda głosu, bo są na liście ludzie, z którymi nie zgadza się światopoglądowo - dodał.



Zapewnił, że PSL "absolutnie nie odrzuca koalicji z Platformą Obywatelską". - Wręcz przeciwnie, namawiamy Platformę do tego, abyśmy stworzyli chadeckie centrum PO-PSL, a drugi blok żeby stworzyły lewicowo-liberalne partie jak SLD, Razem, Wiosna. Wtedy będzie to wiarygodne dla wszystkich wyborców - ocenił Hetman.

