"Rozmowa Piaseckiego" - oglądaj od 7.30 w tvn24.pl

Video: tvn24 Tomasz Siemoniak w "Rozmowie Piaseckiego"07.03 | To wygląda na desperacką akcję, a nie przygotowany plan - ocenił w TVN24 w "Rozmowie Piaseckiego" poseł i wiceszef PO Tomasz Siemoniak, odnosząc się do przedwyborczych obietnic PiS. Jego zdaniem trudno komentować te pomysły, bo "PiS nauczył nas tego, żeby czekać do końca i patrzeć na zapisy". Odnosząc się do propozycji "trzynastej emerytury", powiedział, że to "tylko jednorazowy dodatek na dwa tygodnie przed wyborami". zobacz więcej wideo »