"Uważam, że parlamentu w Polsce nie ma"

Goście "Kawy na ławę" komentowali ustawy o KRS i SN

17.12 | Przez cały proces legislacyjny przedstawiciele prezydenta byli i uważają, że jest zgodne z wolą prezydenta to, co jest w tej chwili w tych ustawach. Nie ma powodów do tego, żeby pan prezydent nie podpisywał, ponieważ to są projekty pana prezydenta - powiedział w niedzielę w programie "Kawa na ławę" w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera, komentując przegłosowane w Sejmie i Senacie ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. - Pan prezydent zje własny język - odpowiadał mu Sławomir Neumann z PO.

