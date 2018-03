Stępień: Gersdorf przed dylematem czy powiększać chaos, czy go powstrzymać





»

Profesor Małgorzata Gersdorf jest w bardzo trudnej sytuacji. Sam nie potrafię doradzać jej z czystym sumieniem - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Odniósł się w ten sposób do kwestii pierwszego posiedzenia nowej KRS. O jej "niezwłoczne" zwołanie" zaapelował do I prezes Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości.

Gersdorf odpowiada Ziobrze w sprawie zwołania posiedzenia KRS Zobowiązanie do... czytaj dalej » Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się we wtorek do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Tworzą ją sędziowie wybrani na członków Rady uchwałą Sejmu z 6 marca. W odpowiedzi napisała, że zobowiązanie "do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" jest jej znane i "zostanie zrealizowane zgodnie z prawem".

Przyłębska "wygodnym narzędziem"

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień powiedział w TVN24, że "trzeba zaufać profesjonalizmowi" prezes Gersdorf i "spokojnie poczekać".

- Natomiast widać, że rządzący bardzo zaniepokoili się tą sytuacją. Ponieważ pani Przyłębska pełniąca funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego okazała się jak dotąd bardzo wygodnym narzędziem do wprowadzenia różnych "dobrych" zmian w Trybunale, to teraz wpadli na taki pomysł, że ona może być równie dobrym narzędziem do załatwiania innych spraw - zauważył.

Sellin: zmiany w ustawie o KRS w przyszłym tygodniu Nie możemy... czytaj dalej » Stępień odniósł się w ten sposób do złożonego w środę w Sejmie przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy o KRS, zgodnie z którym pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady miałby zwoływać prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o KRS zwołuje je I prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

Gersdorf w zeszły wtorek złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa.

Były prezes TK ocenił, że propozycja posłów PiS jest "obraźliwa dla osoby, która pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego". - Nie wiem, czy pani Przyłębska sobie z tego zdaje sprawę, jak ona została w tej chwili postponowana tego rodzaju propozycją - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jerzy Stępień: Przyłębska okazała się bardzo dobrym narzędziem

Gersdorf "jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia"

Sędzia Małgorzata Gersdorf, jeszcze jako przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa konsekwentnie krytykowała główne zapisy nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia i zasady wyboru nowych sędziowskich członków Rady. Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady.



Stępień ocenił, że prof. Małgorzata Gersdorf "jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia". Przypomniał oświadczenia byłego I prezesa Sądu Najwyższego profesora Adama Strzembosza i profesora Andrzeja Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ocenili oni, że "powołanie do Rady przez Sejm 15 sędziów jest jawnym złamaniem prawa zawartego w ustawie zasadniczej. Nadto nowy skład KRS będzie w oczywisty sposób sprzeczny ze składem Rady określonym przez Konstytucję".

Pomysł posłów PiS na "szybsze zwołanie posiedzenia KRS". Jest projekt zmiany ustawy Posłowie PiS... czytaj dalej » Jerzy Stępień wskazał odwołując się do powyższego oświadczenia, że "wątpliwy" będzie również mandat sędziów, którzy będą wskazywani prezydentowi do powoływania przez "niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa". - Trzeba byłoby szukać jeszcze jakiegoś sposobu potwierdzenia mandatu tych sędziów - dodał.

- Także rządzący narobili tutaj całą masę różnego rodzaju ślepych uliczek, z których nie ma wyjścia - skomentował.

- Zaczyna dziać się to, o czym żeśmy mówili, że sądy zagraniczne zaczną kwestionować prawomocność naszych orzeczeń. To wszystko pogłębia chaos. To było do przewidzenia. My o tym mówiliśmy, natomiast rządzący brnęli - dodał.

"Może przyblokuje chaos na jakiś czas"

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego pytany, czy profesor Gersdorf również złamie Konstytucję, jeśli zwoła posiedzenie nowej KRS, powiedział: ona staje przed dylematem, czy powiększać chaos, czy powstrzymać chaos.

- Ona jest w bardzo trudnej sytuacji. Nie chcę jej doradzać. Sam nie potrafię doradzić jej z czystym sumieniem. To są najtrudniejsze sprawy - dodał.



Jego zdaniem, jeśli zwoła posiedzenie, może "przyblokuje chaos na jakiś czas", ale - jak dodał - "te wszystkie problemy, które wynikają z niekonstytucyjności tych ustaw będą odżywały".

15 członków wybranych przez Sejm

Sejm wybrał w zeszłym tygodniu 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa: dziewięć osób wskazanych przez klub PiS i sześć przez klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania własnych kandydatur, argumentując, że procedura powoływania członków nowej KRS jest niekonstytucyjna. Kluby PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły też udziału w głosowaniu nad powołaniem składu KRS.

Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.