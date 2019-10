Owsiak o ochronie zdrowia: Sytuacja jest kryzysowa. O wiele gorsza niż cztery lata temu

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Zamknięte oddziały i kadrowe braki. Katastrofalny stan...

Kolejne szpitale zamykają oddziały położnicze, pediatryczne i chirurgiczne. Powodem jest brak lekarzy. Dyrektorzy szukają chętnych do pracy, a pacjentów odsyłają do szpitali w innych miejscowościach. Ochrona zdrowia to główny temat kampanii. Pomysłów i obietnic na papierze mamy całe mnóstwo.

