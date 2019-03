Owsiak organizuje "grupę wsparcia" w walce z hejtem

Jerzy Owsiak we "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Cała rozmowa

21.03 | Chcemy (...) spróbować rozwiązać problem co zrobić, żeby pomóc sobie, kiedy jesteśmy hejtowani, jak stworzyć grupę wsparcia - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Przekazał, że 29 marca w muzeum POLIN odbędzie się współorganizowana z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem otwarta debata o tym, jak przeciwdziałać mowie nienawiści. Jego zdaniem, jeżeli dyskusja "jest dobrze poprowadzona, to istotnie możemy się dużo rzeczy dowiedzieć".

