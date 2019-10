Owsiak podsumował tegoroczną edycję Pol'and'Rock Festival





Foto: PAP/Lech Muszyński | Video: tvn24 Jerzy Owsiak podsumował 25. edycję Pol'and'Rock Festival

Ten ogromny, kilkusettysięczny tłum tworzy najpiękniejszy festiwal świata, a dzisiaj można też powiedzieć, że najlepszy festiwal świata - powiedział w Kostrzynie nad Odrą prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Dodał, że podczas 25. edycji festiwalu bawiło się od 700 do 800 tysięcy osób.

Owsiak przyjechał we wtorek do Kostrzyna (Lubuskie), by podsumować festiwal i podziękować lokalnym władzom i służbom za pomoc w organizacji. Jak poinformował, w tym roku do Kostrzyna nad Odrą przyjechało od 700 do 800 tysięcy osób.

Szef WOŚP poinformował, że podczas imprezy na grupie 924 osób przeprowadzono badanie dotyczące festiwalu. - Te badania bardzo wyraźnie pokazały nam, że ludzie przyjeżdżają w to miejsce, aby przeżyć ogromną przyjemność tworzenia tego festiwalu razem z nami. To jest grupa, która obecnie w Polsce potrafi zmienić wszystko, to jest taka wiarygodna grupa - mówił.

Owsiak zwrócił uwagę, że 97 procent pytanych odpowiedziało, że festiwal jest atrakcyjny. - Gdy zapytaliśmy: "czy festiwal Panu/Pani się podobał?", wyniki są powalające. 99 procent - brzmi to jak jakiś wynik wyborczy w odległych krajach poprzedniej epoki - odpowiedziało: tak, to nam się szalenie podoba. 98 procent tych ludzi chce wrócić, 99 procent na pytanie, czy czuli się tu bezpiecznie odpowiedziało, że czuli się bardzo bezpiecznie. A więc ten ogromny, kilkusettysięczny tłum tworzy najpiękniejszy festiwal świata, a dzisiaj można też powiedzieć, że najlepszy festiwal świata - powiedział szef Fundacji WOŚP.

Mówił, że z Kostrzyna po imprezie wyjechało 159 pociągów, odwożąc do domów jej uczestników. Po festiwalu zabrano 560 ton śmieci - o 120 ton więcej niż rok wcześniej, a związana ze sprzątaniem akcja pod nazwą "Zaraz będzie czysto" cieszyła się powodzeniem wśród uczestników festiwalu i objęła łącznie 380 ha, o 50 ha więcej niż poprzednio.

- Pokazuje to, że festiwal jest wielki, ogromny, ale jest również przedsięwzięciem, nad którym super panujemy, ponieważ mamy porozumienie, takie obywatelskie ze wszystkimi, którzy się tutaj bawią – powiedział Owsiak.

Zapowiedział, że w przyszłym roku Pol'and'Rock Festival odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

"53 procent przyjeżdża tylko dla muzyki"

Prezes WOŚP poinformował, że organizacja festiwalu w 2018 roku kosztowała 11 mln zł. Dodał, że w tym roku może to być o milion – pół miliona zł więcej. Koszty te są jeszcze obliczane. Dodał, że najwięcej kosztuje strona techniczna imprezy.

Owsiak ocenił, że to "bardzo niewielkie" pieniądze, biorąc pod uwagę skalę imprezy i liczbę towarzyszących jej wydarzeń. Wskazał, że inne festiwale są znacznie droższe.

- Dlatego tak nas cieszą te badania, kiedy ludzie mówią - 53 procent przyjeżdża tylko dla muzyki, albo może aż, a drugie 50 procent przyjeżdża, żeby to przeżyć i to jest ta siła festiwalu, która nam oszczędza pieniądze – powiedział Owsiak.

Fundacja WOŚP podkreśla, że festiwal nie jest finansowany z pieniędzy z corocznej zbiórki WOŚP, lecz przez jego sponsorów.

- Był to bardzo duży festiwal i bardzo udany festiwal. Szczególnym powodem do satysfakcji jest fakt, że festiwal okazał się nie tylko niezwykle wartościowy pod względem artystycznym i atmosfery, dla której ludzie tu przyjeżdżają, ale był też festiwalem bardzo bezpiecznym – powiedział burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt.

Dodał, że dowodem na to są pochlebne opinie służb kierowane pod adresem organizatorów imprezy.

Podczas konferencji prasowej Jerzy Owsiak przypomniał, że kolejny zimowy finał WOŚP został zaplanowany na 12 stycznia przyszłego roku, a jego temat przewodni zostanie ogłoszony 16 października.

Jubileuszowa edycja "najpiękniejszego festiwalu świata"

Tegoroczny festiwal Pol'and'Rock odbył się od 1 do 3 sierpnia. Na czterech jego scenach wystąpiło ponad 60 zespołów z Polski i zagranicy. Oprócz dużej dawki muzyki różnych gatunków, uczestnicy mogli się też spotkać z artystami, pisarzami i twórcami w Akademii Sztuk Przepięknych. W ramach ASP odbywały się też różne warsztaty.

Pol'and'Rock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez 23 edycje nosił nazwę "Przystanek Woodstock". Została ona zmieniona ze względów prawnych.

Głównym tematem muzycznym festiwalu jest rock, ale pojawiają się na nim różne gatunki: od folku do metalu. W ostatnich latach na festiwalowych scenach wystąpili także artyści grający reggae, muzykę elektroniczną czy klasyczną.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.