Order Uśmiechu i sok z cytryny. Jerzy Owsiak odebrał odznaczenie po 25 latach

14.01 | WOŚP to taki karnawał, który budzi niesamowity podziw. Polska jest kolorowa, jest pełna ludzi, którzy przyszli się bawić - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jerzy Owsiak. - Samo to, że to robimy, to już jest rekord. Samo to, że w tej bardzo rozgadanej Polsce my to robimy, to jest największą wartością. Super, że jesteśmy, super, że to robimy - dodał. Gośćmi programu byli również psycholog doktor Jacek Santorski, socjolog profesor Ireneusz Krzemiński oraz ksiądz Jacek Stryczek, prezes stowarzyszenia Wiosna i organizator między innymi Szlachetnej Paczki.

