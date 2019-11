Grotołaz spadł w głąb Jaskini Wszystkich Świętych. "Bardzo cierpiał"

Grotołaz spadł w niedzielę w głąb Jaskini Wszystkich Świętych w województwie śląskim. W akcji ratunkowej biorą udział GOPR-owcy i straż pożarna. Elektrycznymi wiertarkami poszerzono trzy przesmyki w jaskini, aby wydostać uwięzionego. Mężczyzna prawdopodobnie ma złamaną rękę.

Grotołaz spadł w niedzielę w głąb Jaskini Wszystkich Świętych w Sokolich Górach koło Olsztyna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Znalazł się na głębokości 60 metrów. Wraz z nim w jaskini przebywało pięć innych osób, które wyszły o własnych siłach i bez obrażeń.

Aspirant sztabowa Marta Kaczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przekazała redakcji Kontakt 24, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu po godzinie 17. Straż pożarna została powiadomiona około godziny 14, najwcześniej - około południa - sygnał dotarł do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy mają kontakt z poszkodowanym

Po upadku z około 6-10 metrów mężczyzna uderzył o skały i doznał poważnych obrażeń barków, możliwe także, że złamał rękę. Jest jednak przytomny, a ratownicy mają z nim kontakt i podali mu leki przeciwbólowe. Grotołaz wymaga wyniesienia na noszach lub tak zwanej desce ratowniczej.

- Na pewno był to bardzo groźny upadek i przed podaniem leków poszkodowany bardzo cierpiał - powiedział oficer prasowy częstochowskiej straży pożarnej kpt. Marcin Pudło.

Dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazał, że strażacy zabezpieczają i oświetlają miejsce. Na miejscu pracują członkowie Grupy Jurajskiej GOPR i dziewięć zastępów straży pożarnej. Przed godziną 20 poszerzyli trzy przesmyki w jaskini.

Ofiara wypadku znajduje się w odległym miejscu jaskini, w pobliżu jej lewego krańca. Po wydostaniu poszkodowanego z jaskini strażacy muszą jeszcze dowieźć go do oczekującej na najbliższej drodze karetki pogotowia ratunkowego.

Jaskinia Wszystkich Świętych

"Przez jaskinię czasem trzeba iść głową w dół albo bokiem. Jak się tego nie wie, to się nie przejdzie" - Wchodzi się w... czytaj dalej » Jaskinia Wszystkich Świętych, wraz z połączoną z nią Jaskinią Olsztyńską, są położone w rezerwacie Sokole Góry w rejonie Góry Pustelnicy. To jeden z największych i najciekawszych systemów jaskiń na Jurze.



Obie jaskinie są znane od dawna - pierwsze zapiski o nich pochodzą z 1836 roku. Pod koniec XIX wieku wydobywano tam szpat, czyli krystaliczny kalcyt, używany do wyrobu szkła. Choć szata naciekowa w obu jaskiniach została wtedy zniszczona, przyciągają bardziej zaawansowanych grotołazów urozmaiconym układem korytarzy i koniecznością stosowania technik taternictwa jaskiniowego - szczególnie w Jaskini Wszystkich Świętych.



Jurajskie jaskinie cieszą się popularnością niezależnie od pory roku. Chętnie chodzą po nich między innymi wspinacze, ale także przygodni turyści. Do jaskiń nie docierają zewnętrzne wahania temperatury - cały rok wynosi od 5 do 8 stopni Celsjusza.

