Dwóch grotołazów utknęło w największej jaskini Tatr. Trwa skomplikowana akcja





»

W tatrzańskiej Jaskini Wielkiej Śnieżnej utknęło dwóch grotołazów. Wąski korytarz jaskini zalała woda. Trwa skomplikowana wyprawa ratunkowa.

Śmigłowiec wznosił się co chwila. Seria wypadków w Tatrach Ratownicy... czytaj dalej » - Dwóch grotołazów utknęło w korytarzu, który wypełniła woda. Nawiązali kontakt głosowy ze swoimi towarzyszami, którzy powiadomili ratowników - poinformował Roman Kubin, ratownik TOPR kierujący akcją.

Grotołazi wyruszyli na wyprawę w sobotę o poranku. Utknęli w tak zwanych Przemkowych Partiach około 500 metrów poniżej wejścia do jaskini.

Jak wyjaśnił, "wody jest na tyle dużo, że grotołazi nie mają szansy wyjścia". - Znajdują się oni w dość odległej od otworu partii tej jaskini w okolicy tak zwanej Studni Wiatru - dodał.

"Są cali i zdrowi"

Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, przekazał w rozmowie z TVN24, że "w tej chwili w jaskini działa dziewięciu ratowników", którzy muszą dotrzeć w rejon wypadku. - Będziemy oceniać, czy ta woda na przykład opadła i może te działania nie będą jakieś bardzo skomplikowane - dodał.

- Z informacji, które mamy, (wynika, że) są cali i zdrowi. Natomiast nie są w stanie wyjść o własnych siłach - poinformował.

Krzysztof doprecyzował, że była to grupa sześciu speleologów: dwóch z nich utknęło w jaskini, kolejnych dwóch zostało w okolicy zdarzenia, a dwóch pozostałych ruszyło po pomoc. - Od sześciu do ośmiu godzin to jest dojście w rejon wypadku. Akcja potrwa z pewnością dłużej - zaznaczył naczelnik TOPR.

Źródło: Artur Romanek CC BY SA Wikipedia Nurek jaskiniowy GNJ nieopodal syfonu w Jaskini Wielkiej Śnieżnej

Jaskinia Wielka Śnieżna to najdłuższa i najgłębsza jaskinia jaskinia w Tatrach. Długość jej korytarzy wynosi niemal 24 km, choć nie wszystkie z nich zostały dokładnie zbadane. Jest to jaskinia o skomplikowanych, wąskich korytarzach i przesmykach, która posiada kilka otworów wejściowych.

Do poszkodowanych wyruszyła pierwsza grupa dziewięciu ratowników. Wyprawa jest bardzo skomplikowana. Centrala TOPR spodziewa się, że pierwsze informacje o poszkodowanych dotrą dopiero w niedzielę rano.

Źródło: Google Maps jaskinia.jpg