Chojniak: to jest spór o to, czy w tym kraju będzie Trybunał czy nie

Video: TVN 24

Chojniak: to jest spór o to, czy w tym kraju będzie Trybunał...

24.12 | - Jeżeli przyjmujemy, że to co jest w konstytucji wystarcza, to wówczas Trybunał może zbadać tę ustawę w oparciu tylko o przepisy konstytucji - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" mec. Łukasz Chojniak, adwokat z Uniwersytetu Warszawskiego. Skomenotwał w ten sposób nowelizację ustawy o TK, którą w czwartek nad ranem przyjął Senat.

»