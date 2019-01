"Pomagał mi wchodzić w politykę, był dla mnie mentorem". Jarosław Wałęsa o Adamowiczu





Zawsze można było do niego pójść, zasięgnąć opinii, szukać wspólnych rozwiązań. Takich polityków będzie nam na pewno brakowało - tak o Pawle Adamowiczu mówił w TVN24 Jarosław Wałęsa, europoseł Platformy Obywatelskiej z Gdańska.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie w niedzielę podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł kilkugodzinną operację. Jego stan był bardzo ciężki. W poniedziałek po południu poinformowano o śmierci prezydenta. Miał 53 lata. Nie żyje Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska Nie żyje... czytaj dalej »

"To ilustruje skalę napięcia politycznego"

- W dalszym ciągu trudno mi zrozumieć to, co się wydarzyło wczoraj. Na pewno to ilustruje skalę napięcia politycznego, która funkcjonuje w naszym kraju - skomentował w rozmowie z TVN24 Jarosław Wałęsa, europoseł PO z Gdańska.

- To, co się wczoraj wydarzyło jest niestety rezultatem tego, że politycy nie biorą odpowiedzialności za słowo, że politycy pozwalają na wzmożenie agresji w języku publicznym - dodawał.

Jak ocenił Wałęsa, to "tragiczne wydarzenie", "zło samo w sobie". - Jeszcze długo nie zrozumiem tego, że już nie ma z nami Pawła Adamowicza - powiedział.

- To był wieloletni gospodarz naszego miasta. Jeszcze w sobotę razem byliśmy na balu charytatywnym, siedzieliśmy obok siebie. On był naprawdę niezwykłym człowiekiem. Wrócił z urlopu i od razu wziął się do roboty. Można go było spotkać na ulicy kwestującego dla Wielkiej Orkiestry - mówił gdański europoseł PO. "Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy". Politycy żegnają prezydenta Gdańska Politycy żegnają... czytaj dalej »

Wyznał, że jeszcze w poniedziałek rano pomimo różnych złych doniesień ze szpitala wierzył w to, że Adamowicz z tego wyjdzie. - Jestem w szoku, że Pawła już nie ma z nami - powiedział.

"Mentor", "przyjaciel"

Przypomniał, że Pawła Adamowicza znał 25 lat. - On pomagał mi wchodzić w politykę, on był dla mnie w początkowym etapie mojej kariery mentorem, prosiłem go wiele razy o radę, był moim przyjacielem, pomimo tego, że w zeszłym roku rzeczywiście kandydowaliśmy z konkurencyjnych komitetów - mówił.

- Pomimo tego, że byliśmy konkurentami, to zawsze można było do niego pójść, zasięgnąć opinii, szukać wspólnych rozwiązań. Takich polityków będzie nam na pewno brakowało - podkreślał.

"Będziemy mu wdzięczni"

Pytany, czym dla Gdańska będzie brak Pawła Adamowicza, odparł: - On zmienił nasze miasto, zmienił to, jak funkcjonowaliśmy w naszym mieście, wybudował wiele rzeczy, które postawiły Gdańsk w pierwszej lidze miast nie tylko polskich, ale też europejskich. I za to wszyscy będziemy mu wdzięczni - zaznaczył.

- Paweł Adamowicz próbował budować wspólnotę gdańszczan, szukać wspólnych idei, które by nas łączyły, był dobrym gospodarzem - podsumował.

"Ogromny cios"

Wcześniej Jarosław Wałęsa napisał na Twitterze: "Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Śmierć Pawła jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Ciągle trudno nam się z tym pogodzić. Łączę się w bólu z Rodziną i bliskimi, przekazując najszczersze wyrazy współczucia".



