"Kolejny haniebny krok ze strony administracji rządowej"





To działanie, które dzieli mieszkańców Gdańska - stwierdził w "Faktach po Faktach" poseł PO Sławomir Neumann, odnosząc się do sporu w sprawie obchodów 4 czerwca w Gdańsku i sprzeciwu Solidarności wobec ustawienia symbolicznego Okrągłego Stołu przy Pomniku Poległych Stoczniowców. - To kolejny haniebny krok ze strony administracji rządowej - dodał. Z kolei wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) ocenił pomysł ustawienia stołu jako "niedobry, niezręczny i trochę nie na miejscu".

Solidarność Stoczni Gdańskiej w piątek uzyskała zgodę wojewody pomorskiego na organizację cyklicznych, całodobowych zgromadzeń na placu przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Zgromadzenia miałyby odbywać się w dniach 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada. Decyzja została wydana na okres trzech lat.

Wniosek o zgodę na cykliczne zgromadzenia złożył do wojewody wiceszef stoczniowej Solidarności i radny PiS sejmiku pomorskiego Karol Guzikiewicz.

Miasto również chciało 4 czerwca w tym miejscu zorganizować swoje swoje obchody, upamiętniające 30. rocznicę wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. Przyjechać miało wielu gości, a na placu Solidarności miał stanąć symboliczny Okrągły Stół, odnoszący się do zorganizowanych 30 lat temu obrad przy Okrągłym Stole, które podobnie jak wybory z 4 czerwca były etapem wychodzenia Polski z komunizmu.

Solidarność, która po decyzji wojewody dysponowała w wyznaczonym czasie placem, nie zgodziła się na organizację takich obchodów w tym miejscu przez gdański urząd miasta.

Sellin: ja się nie dziwię Solidarności

Do tej sprawy odnieśli się w "Faktach po Faktach" wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) oraz Sławomir Neumann, poseł PO oraz przewodniczący sejmowego klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej.

- Ja się nie dziwię Solidarności jako organizacji, że taki plan, który był anonsowany, że wokół Pomnika Poległych Stoczniowców będzie budowany jakiś stół, za którym to stołem usiądą politycy i będą podpisywać jakąś deklarację, to już jest gruba przesada - ocenił Sellin.

- Zresztą sama pani prezydent [Gdańska, Aleksandra - przyp. red.] Dulkiewicz to zrozumiała, bo nagle zaczęła się wycofywać - dodał, odnosząc się do zapewnień prezydent Gdańska, że budowany z tej okazji okrągły stół nie otoczy Pomnika Poległych Stoczniowców, a na placu nie będzie wystąpień politycznych.

- Moim zdaniem niedobry pomysł, niezręczny i trochę nie na miejscu, który Solidarność zdenerwował i w związku z tym skutecznie zablokowali ten pomysł - stwierdził wiceminister kultury.

"To jest działanie, które dzieli mieszkańców Gdańska"

Neumann ocenił, że "to kolejny haniebny krok ze strony administracji rządowej" i "kolejny atak na Gdańsk ze strony tego rządu". - Siedzi tu minister kultury [Jarosław Sellin - przyp. red.], który ograniczył Europejskiemu Centrum Solidarności pieniądze z dotacji. Musieli się Polacy zrzucić, żeby te obchody 4 czerwca godnie przeprowadzić i teraz [rządzący - przyp. red.] dalej szkodzą, dalej próbują zablokować te obchody - wskazywał.

Odnosząc się do argumentów Solidarności, stwierdził, że "gdyby Solidarność rzeczywiście miała jakieś uwagi co do tego, czy ma być jakiś stół, czy nie ma być stołu wokół tego pomnika, to by takie uwagi zgłosiła".

- To jest myślenie, które Jarosław Kaczyński wprowadził w tym obozie i dzisiaj pan Guzikiewicz, jako taki cyngiel PiS-u na Pomorzu, załatwia sprawę razem z wojewodą [pomorskim, Dariuszem - przyp. red.] Drelichem - dodał. - To jest działanie, które dzieli mieszkańców Gdańska - ocenił poseł PO.