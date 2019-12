Gosiewska: Kaczyński przeszedł operację. Wszystko przebiegło dobrze

Zabieg był od dawna zaplanowany. Wszystko jest w porządku - powiedziała we wtorek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS). Odniosła się w ten sposób do informacji o operacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zapowiedziała, że "wkrótce wróci on do pracy".

- Z tego, co wiemy, (Jarosław Kaczyński - red.) jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze - powiedziała w RMF FM Małgorzata Gosiewska.

Zapewniała, że "wszystko idzie w dobrym kierunku". - Zabieg był od dawna zaplanowany. Prezes wspominał (o tym - red.). Wszystko jest w porządku - zaznaczyła.

Dodała, że Kaczyński "wkrótce wróci do pracy".

Kaczyński wyszedł ze szpitala. "Dziękuję za zainteresowanie skromnym posłem" Jarosław... czytaj dalej » "Super Express" napisał we wtorek, że wieczorem do szpitala w Otwocku, gdzie trafił Kaczyński, przyjechał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

"Muszę niestety to przeprowadzić"

Prezes PiS zapowiadał we wrześniu w wywiadzie dla "Super Expressu", że po jesiennych wyborach parlamentarnych zamierza poddać się zabiegowi wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego.

"Muszę niestety to przeprowadzić. Po najbliższych wyborach przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Później mniej więcej rok przerwy i kolejna operacja, tym razem druga noga, która jest na szczęście w znacznie lepszym stanie. W szpitalu poleżę z 7-10 dni i później czekają mnie dwie kule, co jest dość męczące, już to przechodziłem. Nie da się wtedy normalnie funkcjonować. Ale jak z biegiem czasu zacznę chodzić o jednej kuli, to będzie mi łatwiej się już poruszać" - mówił wówczas Kaczyński.

Ponad miesięczny pobyt w szpitalu

W zeszłym roku w związku z problemem z kolanem Kaczyński ponad miesiąc przebywał w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie.

Profesor Grzegorz Gielerak, przewodniczący zespołu opiekującego się prezesem PiS i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, informował wówczas w komunikacie, że pobyt Kaczyńskiego w szpitalu był spowodowany leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów.

"Zespół medyczny opiekujący się Jarosławem Kaczyńskim ocenił, że hospitalizacja umożliwiająca obserwację, diagnostykę oraz leczenie zabiegowe, zachowawcze i usprawniające, doprowadziła do stabilizacji jego stanu zdrowia" - przekazał.

CZYTAJ W MAGAZYNIE TVN24: Kolano. Sprawa narodowa >>>

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezes PiS opuścił szpital