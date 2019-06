"Jarosław Kaczyński będzie liderem tak długo, jak będzie chciał nim być"





»

Problemem nie jest to, ile Jarosław Kaczyński ma lat, tylko to, co chce zrobić z Polską, a chce zrobić złe rzeczy i robi złe rzeczy - powiedział w "Faktach po Faktach" Michał Kamiński, poseł klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów. Dodał, że nie widać, żeby prezes PiS "wychował" sobie następców. - Wiek nie ma żadnego znaczenia, jeżeli jest sprawność umysłowa - zaznaczył senator PiS Andrzej Stanisławek. Jarosław Kaczyński skończył we wtorek 70 lat.

"W tym roku wakacji nie będzie". Klub PiS spotkał się na wyjazdowym posiedzeniu Politycy klubu... czytaj dalej » OGLĄDAJ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW PO FAKTACH" NA TVN24GO

- Nie fetyszyzowałbym w polityce ani młodości, ani dojrzałości. Sam fakt bycia człowiekiem młodym, albo bycia człowiekiem już starszym - to przypadek Jarosława Kaczyńskiego (...) - o niczym nie świadczy. Ja znam ludzi relatywnie młodych, którzy są już dużo starsi mentalnie niż ich wiek metrykalny i odwrotnie. Więc Jarosław Kaczyński będzie liderem tak długo, jak będzie chciał być liderem, jak długo mu na to zdrowie pozwoli - powiedział Michał Kamiński z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, pytany, jak długo jeszcze Kaczyński może być prezes PiS i czynnym politykiem.

- Jak każdemu człowiekowi życzymy mu przy okazji dzisiejszych urodzin oczywiście jak najlepszego zdrowia - podkreślił. Przyznał jednak, że "nie życzy" prezesowi PiS, żeby "rządził długo Polską".

- Problem, który ma Polska z Jarosławem Kaczyńskim nie wynika z faktu, że on ma tyle lat, ile ma, tylko z jego poglądów politycznych i zmian, które też na przestrzeni lat w nim zachodziły - zaznaczył Kamiński. - Problemem nie jest to, ile on ma lat, tylko to, co chce zrobić z Polską, a chce zrobić złe rzeczy i robi złe rzeczy - ocenił.

Odnosząc się do potencjalnych następców Kaczyńskiego, powiedział, że nie widać, by prezes PiS realnie ich sobie "wychował".

Poseł PSL-UED zauważył, że niezależnie od tego, czy ktoś lubi prezesa PiS, czy nie, ma świadomość, że "polityka tego formatu jak Kaczyński w Prawie i Sprawiedliwości nie ma".

"Wiek nie ma żadnego znaczenia, jeżeli jest sprawność umysłowa"

Nowy sztab wyborczy PiS Joachim... czytaj dalej » Senator PiS Andrzej Stanisławek zauważył, że patrząc choćby na scenę polityczną Stanów Zjednoczonych, wiek nie ma żadnego znaczenia, jeżeli jest sprawność umysłowa. Pytany, kogo Kaczyński widzi jako swojego następcę, powiedział: to jest bardzo szeroka w tej chwili liczba osób.

- Jedni się wybrali do europarlamentu, inni zostali tutaj - dodał. Jego zdaniem, to jest za wcześnie postawione pytanie. - Myślę, że na ten temat będziemy rozmawiali, jak zdecyduje o tym Jarosław Kaczyński - powiedział.

Nie zgodził się z Kamińskim, że prezes nikogo nie wychował. - Wychował premier (Beatę) Szydło, która w polityce jest od bardzo wielu lat - powiedział Stanisławek. Na uwagę, że pozbawił ją stanowiska szefa rządu, odparł: ja bym tak tego nie określił, że pozbawił. - Można to potraktować też jako element wychowawczy. Trzeba czasami poznać też życie troszeczkę z innej strony - dodał senator.

Zauważył, że Kaczyński "wypromował teraz premiera (Mateusza) Morawieckiego".