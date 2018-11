Jarosław Kaczyński podsumuje wybory samorządowe

Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Video: tvn24

Schetyna: projekt, o którym bardzo poważnie trzeba myśleć

06.11 | - Myślę o tym i rozmawiam, bo widzę, że takie są oczekiwania skuteczności następnych kroków - mówił Schetyna, odpowiadając na pytanie, czy przed wyborami parlamentarnymi może dojść do połączenia się klubu Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną lub Inicjatywą Polska. - Ja niczego nie zamykam - mówił Schetyna. - To jest projekt o którym bardzo poważnie i intensywnie trzeba myśleć, żeby być gotowym - wskazywał. Jego zdaniem, jeśli miałaby nastąpić integracja klubów, to "do końca roku”.

