Kaczyński o "wielkiej ofensywie zła". "Powinien wziąć lustro i głęboko zajrzeć w swoje oczy"

W sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o potrzebie odrzucenia "wielkiej ofensywy zła". - Jeżeli szukamy dzisiaj gdzieś zła, to pan prezes Kaczyński powinien wziąć lustro i głęboko zajrzeć w swoje oczy - stwierdził w odniesieniu do tych słów poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. - Pan prezes Kaczyński od dawna opowiada stare bajki i od dawna próbuje straszyć wszystkich - dodał Jakub Stefaniak z PSL.

Od 5 do 7 lipca w Katowicach odbywała się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Myśląc: Polska". Prezes partii Jarosław Kaczyński w sobotę mówił, że "Polska musi pozostać wyspą wolności". Przekonywał, że "alternatywą jest czas przeszły, w którym nic nie można było zrobić, wszystko było niemożliwe". - Ale czas przeszły na swój sposób wzbogacony o to wszystko, co ostatnio usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, o tę wielką ofensywę - użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - wielką ofensywę zła. Musimy tę ofensywę odrzucić. Musimy wygrać - powiedział Kaczyński.

Tomczyk: pan prezes Kaczyński powinien wziąć lustro i głęboko zajrzeć w swoje oczy

Te słowa prezesa PiS komentowali w poniedziałek politycy pozycji.

Tusk komentuje słowa Kaczyńskiego: cel ambitny, tylko kompetencje nie te "Mówią, że chcą... czytaj dalej » Cezary Tomczyk z PO stwierdził, że "to nikt inny jak prezes PiS-u od trzech lat straszy Platformą Obywatelską, straszy uchodźcami, straszy LGBT, straszy każdą innością, różnością" . - Jeżeli szukamy dzisiaj gdzieś zła, to pan prezes Kaczyński powinien wziąć lustro i głęboko zajrzeć w swoje oczy - ocenił.

Jakub Stefaniak z PSL stwierdził zaś, że prezes PiS "opowiada stare bajki i od dawna próbuje straszyć wszystkich". - Gdyby był przedszkolanką, to pewnie dzieci, które by do niego przychodziły na zajęcia, bardzo by się go bały, bo też opowiadałby im jakieś bajki i straszył niesamowicie - dodał.

Jak stwierdził dalej rzecznik PSL, "Polacy już chyba przyzwyczaili się do takiej retoryki i mało kto podchodzi do tego nie uśmiechając się".

