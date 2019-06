Kaczyński: nie wprowadzimy podatku katastralnego

Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że w Polsce nie będzie podatku katastralnego. Wprowadzenie go doprowadziłoby do wywłaszczenia ogromnej części Polaków z wszelkiego rodzaju własności odnoszących się do nieruchomości - oświadczył w poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przedstawił też nową rzeczniczkę PiS oraz jej zastępcę.

"Musimy teraz zakasać rękawy i ostro pruć do przodu" - To jest taki... czytaj dalej »

CZYTAJ TAKŻE: Anita Czerwińska nową rzeczniczką PiS

Jarosław Kaczyński oświadczył w poniedziałek, że "znów wraca pomysł ustanowienia w Polsce podatku katastralnego", czyli od wartości nieruchomości.

Kataster? "W żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy"

- To jest instytucja co prawda znana w różnych krajach i mająca swoją historię, ale instytucja, która w polskich warunkach - gdyby ją wprowadzić na poważnie, a nie ma sensu jej wprowadzać nie na poważnie - doprowadziłaby po prostu do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności odnoszącej się do nieruchomości ogromnej części Polaków - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał, że "bardzo wielu Polaków ma mieszkania (...) i to w wielkiej mierze się ludzie o niewielkich dochodach". Wskazał m.in. na emerytów.

- Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby mechanizm bardzo prosty: spadek wartości - bo ludzie zaczęliby się wyprzedawać - i przejęcie własności przez pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne - tłumaczył prezes PiS.

- Oczywiście to jest całkowicie nie do przyjęcia i my chcemy zapewnić, że my w żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy. Uważamy, że ci, którzy chcą go wprowadzić, to albo po po prostu nie mają pojęcia o tym, co chcą zrobić - to jest w naszym przekonaniu niewykluczone biorąc pod uwagę ich rozgarnięcie, ale jest także i druga możliwość, że mianowicie chcą przeprowadzić taką operację, o której mówiłem - powiedział Kaczyński.

- Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że takiego podatku w Polsce nie będzie - podkreślił.

"Pomysł na przegranie wyborów"

Prezes PiS nie sprecyzował, do czyjego pomysłu się odnosi, mówiąc o podatku katastralnym.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się natomiast informacja o opublikowanym przez Fundację Batorego raporcie "Polska samorządów". W dokumencie tym jest między innymi propozycja "zreformowanego podatku od nieruchomości (katastralnego)", który miałby być jednym ze źródeł "pozyskiwania przez gminy dochodów na cele mieszkaniowe".

Autorzy raportu przyznają, że "łatwiej jest uporać się ze stroną techniczną, niż przekonać obywateli do wprowadzenia de facto nowego podatku. Być może zgłoszenie idei podatku katastralnego to jeden z najskuteczniejszych pomysłów na przegranie wyborów" - czytamy w dokumencie.

CAŁY DOKUMENT FUNDACJI BATOREGO "POLSKA SAMORZĄDÓW">>>