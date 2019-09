Prezes PiS o "planie Rabieja": dzieci mają być przedmiotami, które są potrzebne komuś do zabawy

Plan Rabieja ma być realizowany, dzieci mają być przedmiotami, które są potrzebne komuś do zabawy, my będziemy bronić się przed realizacją tego planu - powiedział Jarosław Kaczyński. Tak prezes PiS w rozmowie z radiową Jedynką odniósł się do pytania o możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

W radiowych "Sygnałach Dnia" przytoczono wypowiedź wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera.

Kidawa-Błońska w poniedziałkowej "Kropce nad i" w TVN24 oświadczyła, że kwestię związków partnerskich "należy jak najszybciej uregulować". - Mówiłam to zawsze, jeszcze w poprzedniej kadencji. Uważałam, że obywatele zasługują na równe prawa i nikt nie może być poza bezpieczeństwem prawnym - podkreśliła. Jednak ewentualna możliwość adopcji dzieci przez pary nieheteroseksualne stanowi według niej temat "długiej rozmowy" i "to nie jest jeszcze ten czas".

MAŁGORZATA KIDAWA BŁOŃSKA W "KROPCE NAD I". CZYTAJ WIECEJ

Kaczyński: dzieci mają być przedmiotami

Kidawa-Błońska: chciałabym debaty z Kaczyńskim Rzeczywiście, to... czytaj dalej »

Pytany w środę w radiowej Jedynce o tę wypowiedź, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyznał, że cieszy go szczerość Kidawy-Błońskiej, ponieważ - jak ocenił - "inni się wykręcają". Odniósł się w tym kontekście do marcowej wypowiedzi wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, który w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" stwierdził, iż "najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło (...), potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją".

Zdaniem Kaczyńskiego, "plan Rabieja ma być realizowany". - Dzieci mają być przedmiotami, które są potrzebne komuś, nie wiem do czego, można chyba powiedzieć, że do zabawy - stwierdził. - My będziemy bronić się przed realizacją tego planu i będziemy bronić się bardzo zdecydowanie - zadeklarował.

Ocenił, że zbliżające się wybory parlamentarne "dotyczą spraw gospodarczych, społecznych, spraw związanych z płacami, dochodami zwykłych ludzi (...), ale to jest także kwestia cywilizacyjna, kwestia dotycząca modelu życia u samych podstaw, bo rodzina to są same podstawy tego modelu życia".

Prezes PiS tłumaczy swoje słowa o rodzinie

Kaczyński tłumaczył także swoją wypowiedź z sobotniej konwencji programowej PiS. Prezes mówił w Lublinie, że "rodzinę widzimy tak, jak tutaj, jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci".

Kaczyński: naszym celem jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu Musimy w tej... czytaj dalej » Słowa te skrytykowała w poniedziałkowej "Kropce nad i" Małgorzata Kidawa-Błońska. Oceniła, że Kaczyński "odebrał prawo matce samotnie wychowującej dziecko do tego, żeby czuła się jak rodzina". - Ważne, żeby ludzie byli ze sobą w relacjach, żeby o siebie dbali, darzyli się uczuciem i niech oni wybierają, kto jest dla nich rodziną, a nie dekretował to prezes Kaczyński - dodała.

Prezes PiS w odpowiedzi na zarzuty jej i innych polityków opozycji przekonywał w środę w radiowym wywiadzie, że "nie da się w każdej wypowiedzi powiedzieć wszystkiego" i wyjaśnił, że chciał bronić tradycyjnego modelu rodziny.

- My, oczywiście, jesteśmy w pełni za szacunkiem dla kobiet, bo to są zwykle kobiety, ale zdarzają się i mężczyźni, którzy dzieci wychowują samotnie - zapewnił. - Natomiast uważamy, że to, co jest fundamentem naszej cywilizacji, czyli ten trwały związek między mężczyzną a kobietą i dziećmi, które przychodzą z tego związku na świat, jest czymś niezwykle cennym i to właśnie w tym wymiarze cywilizacyjnym - powiedział Kaczyński.

Kaczyński: bronić cywilizacji, a nie ją niszczyć

Jak zaznaczył prezes PiS, cywilizacja chrześcijańska miała "różne wady" i trudne momenty, ale "niewątpliwie w dziejach świata jest najbardziej życzliwa człowiekowi".

Jarosław Kaczyński "przedstawił pewien model nie tylko rodziny, ale narodu" Komentarz nie był... czytaj dalej » Podkreślił, że jego ugrupowanie chce tej cywilizacji bronić, a nie ją "zniszczyć" i na tym - jego zdaniem - polega wielka różnica między Prawem i Sprawiedliwością a "bardzo dużą częścią politycznych przeciwników".

Jak dodał, ma na myśli zarówno tych, którzy wprost deklarują zniszczenie tego modelu cywilizacyjnego, jak i tych, którzy "nie mówią tego wprost, ale czasem się wykręcają, zmieniają zdanie, ale tak naprawdę ten kierunek akceptują".



- Otóż my nie akceptujemy. Uważamy, że możemy się przed tym obronić, uważamy, że to jest w interesie nas wszystkich. W interesie tego, żeby i to pokolenie, czy te pokolenia, które dzisiaj żyją i te które będą żyły w przyszłości, mogły żyć w takim świecie życzliwym - powiedział prezes PiS.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kaczyński: rodzina to jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku. Kidawa-Błońska: jestem oburzona

"Bardzo zła wypowiedź i sugerująca nieprawdę"

Na słowa Jarosława Kaczyńskiego o "planie Rabieja" i adopcji dzieci przez pary homoseksualne zareagowali politycy opozycji.

- Nie ma zgody w programie Koalicji Obywatelskiej, i to mówimy wyraźnie i prosto, na adopcję dzieci przez pary homoseksualne - oświadczył w RMF szef klubu PO-KO Sławomir Neumann..

"Ruszamy w Polskę. Będziemy konsultować nasz program" Będziemy we... czytaj dalej » O stwierdzeniu prezesa PiS, że "dzieci mają być przedmiotami, które są potrzebne komuś do zabawy" powiedział, że "to bardzo zła wypowiedź i sugerująca nieprawdę".

Przyznał, że jego ugrupowanie ma wpisane w program związki partnerskie. - Mówimy wyraźnie co przez to rozumiemy, mówimy o tym, że ludzie, którzy mieszkają ze sobą, to są w większości pary heteroseksualne, chcą mieć dostęp do informacji w szpitalu swojego partnera - wskazał.

- Jest kilka milionów ludzi, którzy mieszkają z sobą i nie chcą wziąć ślubu, z różnych powodów - podkreślił.

Podobne deklaracje złożyła w rozmowie z TOK FM Małgorzata Kidawa-Błońska. - Ludzie boją się tego, nie rozumieją, że mogą być dzieci wychowywane w dobrych warunkach, więc rozmowy w Polsce na ten temat w tej chwili nie ma - podkreśliła. - My w tej chwili powinniśmy w Polsce przeprowadzić rozmowę i wytłumaczyć ludziom, na czym polegają związki partnerskie i dlaczego są potrzebne. Dlaczego potrzebne jest, żeby ludzie byli traktowani w taki sam sposób i mieli takie same prawa - dodała.