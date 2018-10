Kaczyński: musimy przemalować województwo świętokrzyskie z zielonego na niebieskie

Foto: PAP/Piotr Polak Video: Fakty TVN

Ostatni moment na dopisanie się do rejestru wyborczego. W...

Ostatni tydzień kampanii i ostatni moment, by dopisać się do rejestru wyborców wyborców. Takie wnioski można składać zarówno w urzędzie, jak i przez internet. Urząd ma 3 dni na dopisanie chętnego do rejestru. W Warszawie zrobiło to już ponad 11 tysięcy osób. To ponad dwa razy więcej niż przy poprzednich wyborach samorządowych.

