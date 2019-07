Kaczyński: musimy iść tą drogą, bo innej dobrej dla naszej ojczyzny nie ma





Będziemy prowadzili politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą o wiedzę. Politykę, która będzie jednocześnie budowała wiarygodność, bo bez wiarygodności nie ma demokracji - oświadczył Jarosław Kaczyński w Katowicach. Wystąpieniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości zakończyła się konwencja partii "Myśląc: Polska", która trwała od piątku.

- Przyszło mi zakończyć tę konferencję, chociaż można powiedzieć, że żal kończyć coś tak udanego, pożytecznego, uczynionego dla naszej ojczyzny, dla Polski. Dziesięć tysięcy osób uczestniczyło, jeśli liczyć wszystkich, którzy się tutaj przewinęli, w tej konwencji, czterysta-kilkadziesiąt osób uczestniczyło w panelach, naprawdę wielkie osiągnięcie - mówił w Katowicach prezes PiS.

- Byłoby dobrze, żebyśmy o tyle zwiększyli nasz wynik wyborczy w najbliższych wyborach parlamentarnych, o ile, w sensie procentowym, zwiększyliśmy udział i panelistów, i uczestników tej konferencji - oświadczył Jarosław Kaczyński.



- Chciałbym zwrócić uwagę na coś, co można określić jako pewien sposób uprawiania polityki. Bo ta konferencja była polityczna, nie ma co tego ukrywać. Była jednym z kroków przygotowujących nas do kampanii wyborczej, bardzo ważnym krokiem. I takich konferencji było w dziejach naszej formacji bardzo wiele - mówił.



Kaczyński zasugerował, że "wypada zapytać Polaków: jaka forma uprawiania polityki jest lepsza?". - Czy ta, którą my stosujemy: dyskutując, przygotowując różne programy, następnie je realizując? Czy ta która opiera się na emocjach, ale głównie na negatywnych emocjach? Osobiście jestem głęboko przeświadczony, że ten pierwszy model jest nieporównanie lepszy dla Polski - stwierdził.

- Ta konferencja była jego szczególnie znaczącym i dobitnym przykładem - dodał prezes PiS.

- Choć nie jest moją rolą wspieranie opozycji, można powiedzieć, że w najmniejszym stopniu nie jest to moja rola, to jednak pozwolę sobie zwrócić się do formacji opozycyjnych, żeby jednak ten problem przemyślały - mówił w Katowicach Kaczyński.

"Musimy podtrzymywać ten dobry czas Polaków"

Prezes PiS podkreślił, że partia nadal będzie szła wybraną drogą. - Będziemy prowadzili politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą o wiedzę. Politykę, która będzie jednocześnie budowała to, o czym tutaj mówiłem, to znaczy wiarygodność, bo bez wiarygodności nie ma demokracji - przyznał.

- Jeżeli formacje polityczne, które biorą udział w wyborach, wprowadzają społeczeństwo w błąd, zapowiadają coś, czego nie zrobią, nie potrafią zrobić, a bardzo często po prostu nie chcą zrobić, z góry zakładają, że nie zrobią, to wtedy cały mechanizm demokratyczny jest jedną wielką manipulacją - dodał Kaczyński.

Jak przekonywał, "Prawo i Sprawiedliwość jest formacją demokratyczną i demokratyczna jest nasza koalicja".

Zdaniem Kaczyńskiego kiedyś fakt ten zostanie zauważony przez historyków i uznany "za wielki dorobek i wielką pozytywną zmianę w naszej polityce, w naszym życiu publicznym".

Prezes PiS zaznaczył, że ugrupowanie musi iść obraną drogą, "bo innej, dobrej dla naszej ojczyzny nie ma". - Musimy w ten sposób uprawiać politykę, musimy budować wiarygodność, budować zaufanie i musimy w ten sposób przekonywać społeczeństwo do tego, co czynimy, do tej wielkiej dobrej zmiany - mówił. - W ten sposób także musimy podtrzymywać ten dobry czas Polaków, dobry czas Polski - podkreślił.



- W październiku, a być może w listopadzie, to decyzja pana prezydenta [Andrzeja Dudy - red.], odbędą się wybory parlamentarne. Musimy w tych wyborach odnieść zwycięstwo, które pozwoli ten czas podtrzymać - dodał.



- Zwyciężymy. Zwyciężymy czynem i myślą, myślą i czynem - podkreślił Kaczyński na koniec przemówienia.

Trzydniowa konwencja "Myśląc: Polska"

Ostatniego dnia konwencji odbyło się kilka paneli i dyskusji. Rozmowy rozpoczęła sesja dotycząca wymiaru sprawiedliwości z udziałem kierownictwa resortu: ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wiceministrów: Michała Wójcika i Marcina Warchoła, a także wiceszefa kancelarii prezydenta Pawła Muchy.

Rozmawiano także między innymi o demokracji parlamentarnej, energetyce, przemyśle stoczniowym, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wojskach Obrony Terytorialnej i informatyzacji służby zdrowia.

Jak przekonywali politycy PiS, w tym rzecznik partii Anita Czerwińska, efektem konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy mają być założenia do programu, z którym PiS wystartuje w najbliższych, jesiennych wyborach parlamentarnych.