Tusk komentuje słowa Kaczyńskiego: cel ambitny, tylko kompetencje nie te

"Mówią, że chcą 'odrzucić ofensywę zła' i że będą szerzyć dobro, cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te" - napisał w sobotę na Twitterze szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk. Skomentował w ten sposób wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który podczas sobotniej konwencji partii mówił o odrzuceniu "wielkiej ofensywy zła". - Nie szukam zła w drugim człowieku, tylko szukam dobra. To nas różni od prezesa Kaczyńskiego - ocenił szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kaczyński: musimy odrzucić wielką ofensywę zła Dobra zmiana musi... czytaj dalej » W Katowicach od piątku trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Myśląc: Polska". Jarosław Kaczyński w sobotę mówił, że "Polska musi pozostać wyspą wolności".

- Jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata i musimy uczynić wszystko, by to trwało - ocenił prezes PiS.

Wskazywał, że "alternatywą jest czas przeszły, w którym nic nie można było zrobić, wszystko było niemożliwe". - Ale czas przeszły na swój sposób wzbogacony o to wszystko, co ostatnio usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, o tę wielką ofensywę - użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - wielką ofensywę zła. Musimy tę ofensywę odrzucić. Musimy wygrać - powiedział Kaczyński.

Tusk: cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te

Do tych słów odniósł się na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Mówią, że chcą 'odrzucić ofensywę zła' i że będą szerzyć dobro. Cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te" - napisał były polski premier.



"To nas różni od prezesa Kaczyńskiego"

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany na sobotniej konferencji prasowej, czy bierze do siebie słowa Kaczyńskiego. - Ja stoję wśród ludzi dobrej woli i ludzi dobrej woli w Polsce jest więcej. Znakomita większość to są dobrzy, przyzwoici ludzie w naszym kraju. Znakomita, znakomita większość i z nimi współpracujemy - oświadczył.

- Nie szukam zła w drugim człowieku, tylko szukam dobra. To nas różni od prezesa Kaczyńskiego widać. Jak mówił, "dobrze, że ta różnica jest zaznaczona na samym początku". - Będziemy współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, a to jest znakomita większość naszych rodaków. Jeżeli ktoś szuka złych ludzi, to niech idzie swoją drogą - dodał Kosiniak-Kamysz.

