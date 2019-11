Kaczyński o wypełnianiu "historycznej misji"

Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoją historyczną misję, bo nasz naród taką misję ma i musi ją wypełnić. Tą misją jest podtrzymanie wszystkiego tego, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji - powiedział w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wskazywał, że minął pierwszy rok drugiego stulecia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. - Przyniósł nam dobre wieści, przyniósł dobrą decyzję społeczeństwa. Zmiana, którą wprowadzamy od 2015 roku, którą wprowadza PiS i jego sojusznicy, może być kontynuowana. Mogą być kontynuowane te wszystkie przedsięwzięcia, które służą społeczeństwu, ale które jednocześnie odwołują się do tych wartości, które były drogie wielu pokoleniom Polaków - mówił prezes PiS w wystąpieniu na placu Piłsudskiego w Warszawie. Te wartości to jego zdaniem suwerenność i niepodległość.

"Musimy iść drogą, która prowadzi ku Polsce silniejszej i szczęśliwszej"

- Stąd szczególne znaczenie jutrzejszego święta, stąd także konieczność spojrzenia na nasze zadania właśnie w świetle tej podstawowej prawdy o tym, że by zwyciężać, trzeba być gotowym do czynu, ale trzeba także różne sprawy przemyśleć, trzeba postępować krok po kroku, trzeba wiedzieć, co najpierw, co potem, trzeba zdawać sobie sprawę, jaka jest realna sytuacja, trzeba umieć na zmianę sytuacji reagować - dodał prezes PiS, odnosząc się do poniedziałkowego Narodowego Święta Niepodległości.

Kaczyński stwierdził również, że "musimy iść drogą, która prowadzi ku Polsce silniejszej i szczęśliwszej". - Szczęśliwszej dla obywateli, silniejszej, bardziej liczącej się w Europie i świecie - wyliczał prezes PiS.

- To droga, której się przeciwstawiają w Polsce i na zewnątrz. To musi być droga przeprowadzona w sposób roztropny, rozumny, ale jednocześnie z pełną gotowością do czynu - podkreślił.

Szef Prawa i Sprawiedliwości w swoim przemówieniu w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości podkreślił, że "podstawowe przesłanie tego wszystkiego, co wiąże się z pamięcią tego, co wydarzyło się w naszej ojczyźnie przed 101 laty" będzie podtrzymywane, przekazywane społeczeństwu i realizowane.

- Będziemy realizować polską politykę niepodległościową, będziemy bronić polskiej suwerenności zarówno w sferze politycznej, gospodarczej, jak i w sferze dziś tak ważnej - w sferze kultury i obyczaju - zapewnił Kaczyński.

"Doprowadzi nas do zwycięstwa"

- Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoją historyczną misję, bo nasz naród taką misję ma i musi ją wypełnić. Tą misją jest podtrzymanie wszystkiego tego, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Powtarzam, będziemy szli tą drogą, i ta droga, jeśli będzie dobrze przemyślana i przeprowadzona w sposób rozumny i z odwagą, doprowadzi nas do zwycięstwa - oświadczył Kaczyński.