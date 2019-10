Prokuratura odpowiedziała Krajowej Radzie Sądownictwa w sprawie sędziego Dudzicza

Video: tvn24

Bartłomiej Przymusiński o sprawie sędziego Jarosława Dudzicza

17.09| - Chciałbym zaapelować do ministra sprawiedliwości, żeby na podstawie artykułu 12 prawa o prokuraturze, ujawnił, co pan Dudzicz zeznał w postępowaniu przygotowawczym. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, czy Dudzicz się przyznał do tego, że umieścił w internecie te wpisy - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" sędzia Bartłomiej Przymusiński. Odniósł się do sprawy członka KRS sędziego Jarosława Dudzicza, któremu przypisywane jet umieszczanie w internecie antysemickich treści.

