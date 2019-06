Japońska para książęca w Polsce





»

Japońska para książęca rozpoczęła w piątek oficjalną wizytę w Polsce. Następcę tronu księcia Akishino z małżonką księżną Kiko powitali w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Japońska para książęca do Warszawy przyleciała w czwartek wieczorem. W piątek przed spotkaniem z polską parą prezydencką książę Akishino i księżna Kiko złożyli wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.



- Polska i Japonia świętują 100-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych. Cesarstwo Japonii było pierwszym krajem z Azji, a piątym na świecie, który uznał rząd premiera Ignacego Paderewskiego - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



Prezydent i Pierwsza Dama przyjęli w Pałacu japońskiego następcę tronu Księcia Akishino z Małżonką.



Po ceremonii powitania odbyła się rozmowa prezydenta Dudy i pierwszej damy z księciem Akishino i księżną Kiko. Następnie obie pary zjadły śniadanie wydane przez prezydenta Dudę i pierwszą damę na cześć Ich Cesarskich Wysokości.

Wieczorem na deskach Teatru Narodowego pary obejrzą wspólnie spektakl tradycyjnego japońskiego teatru No.

Podczas pobytu w stolicy Polski goście z Japonii wysłuchają także specjalnego plenerowego koncertu chopinowskiego w Łazienkach Królewskich, a w kolejnych dniach zwiedzą Starówkę i Zamek Królewski.

Źródło: PAP/Radek Pietruszka Polska para prezydencka i japońska para książęca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Odwiedzą też Kraków i Łowicz

Następnie udadzą się do Krakowa, gdzie odwiedzą między innymi Uniwersytet Jagielloński, Wawel i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

W niedzielę książę Akishino i księżna Kiko w Łowiczu spotkają się z burmistrzem Krzysztofem Kalińskim, odwiedzą miejscowe muzeum, gdzie zapoznają się między innymi z techniką robienia wycinanek.

W czasie pobytu w Warszawie japońska para książęca mieszka w Belwederze, który został udostępniony jej przez prezydenta Dudę. Ceremonia oficjalnego pożegnania japońskiej pary książęcej odbędzie się w poniedziałek po południu w Belwederze.

Pierwsza zagraniczna wizyta rodziny cesarskiej za panowania Naruhito

We wtorek para książęca uda się do stolicy Finlandii, Helsinek. Wizyta japońskiej pary książęcej w Polsce i Finlandii odbywa się z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Kraju Kwitnącej Wiśni z tymi państwami.



Japońska agencja Kyodo podkreśla, że jest to pierwsza zagraniczna podróż członków rodziny cesarskiej od czasu, gdy 1 maja na Chryzantemowym Tronie zasiadł cesarz Naruhito, starszy brat księcia Akishino (imię własne Fumihito).