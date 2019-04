Janina Ochojska ma nowotwór piersi. "Nie badałam się przez trzy lata"

Pozostałe informacje

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Mężczyzna został... czytaj dalej »

- Masz ostatnią szansę powiedzieć co się tam stało. Co siedzisz i nic nie mówisz? Czemu nic nie mówisz!? - krzyczał Andrzej... czytaj dalej »

Odtwórz: "Mamy nadzieję, że do okrągłego stołu związki podejmą decyzję o zawieszeniu strajku"

11:18

Odtwórz: Wątpliwości w sprawie dopuszczania maturzystów do egzaminu. Prawnik odpowiada

Jeśli kurator namówi do złamania przepisów prawa, a potem sam będzie oceniać takiego dyrektora czy nauczyciela, to jest to... czytaj dalej »