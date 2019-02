"Niezłomny polityk", "patriota", "odważny obrońca". Politycy żegnają Jana Olszewskiego

Jan Olszewski był wielkim państwowcem, gotowym zawsze, by służyć niezwykłym doświadczeniem - powiedział o zmarłym w piątek byłym premierze prezydent Andrzej Duda. "Odważny obrońca w procesach politycznych, uczestnik Solidarności, dobry człowiek" - pożegnał go na Twitterze Donald Tusk. Jana Olszewskiego wspominają w piątek politycy.

W piątek zmarł były premier Jan Olszewski. Miał 88 lat. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, a także m.in. doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł Jan Olszewski Nie żyje Jan... czytaj dalej »

Byłego premiera żegnają w piątek polscy politycy.

Prezydent o "niezwykłym doświadczeniu" Olszewskiego

Prezydent Andrzej Duda w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej wspominając byłego premiera podkreślił, że w ostatnich dniach poprosił najbliższych Jana Olszewskiego o przekazanie mu nie tylko wyrazów szacunku, ale przede wszystkim "bardzo serdeczne podziękowania za to, że zawsze był gotów służyć swoją życzliwością, radą i niezwykłym doświadczeniem, które miał".

- Zawsze był gotów służyć, był wcześniej doradcą pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, moim formalnie nie był ze względu na stan zdrowia i na to, że już od kilku lat nie wychodził z domu, ale rzeczywiście tym doradcą był, bo wielokrotnie rozmawiałem z panem premierem i byłem u niego w domu i rozmawiałem telefonicznie, radząc się, prosząc o ocenę różnych spraw, prosząc o to, żeby wskazał, co on by w danej sytuacji zrobił - zaznaczył Duda.

Prezydent podkreślił, że Jan Olszewski był "człowiekiem wielkiej życzliwości, wielkiego doświadczenia". - Wielki państwowiec, w najlepszym tego słowa znaczeniu, to znaczy człowiek służący Polsce do ostatniej chwili. To było w nim rzeczywiście wspaniałe, że on był do tej służby gotów, nawet wtedy, kiedy tak naprawdę był już osobą fizycznie niesprawną, ale umysłowo zachował pełną sprawność do ostatnich dni swojego życia - podkreślił. "To chyba jeden z najpiękniejszych życiorysów" Widzę dwie... czytaj dalej »

- To na pewno jest powód do mojego wielkiego szacunku i mam nadzieję szacunku wszystkich Polaków dla pana premiera, że służył ojczyźnie dokąd mógł i jak tylko mógł - dodał prezydent.

"Odważny obrońca w procesach politycznych"

Do śmierci byłego premiera odniósł się szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"Smutna wiadomość nadeszła z Warszawy: premier Jan Olszewski nie żyje. Odważny obrońca w procesach politycznych, uczestnik Solidarności, dobry człowiek. Niech spoczywa w pokoju" - napisał na Twitterze.



Premier: był osobą krystalicznie uczciwą i wierną swoim poglądom

"Jan Olszewski był osobą krystalicznie uczciwą i wierną swoim poglądom, a jednocześnie ogromnie odważną. Udowadniał swoją niezłomność wielokrotnie - najpierw podczas II WŚ, później okresu PRL oraz w III RP. Rzeczpospolita poniosła dziś niewyobrażalną stratę. Cześć jego pamięci" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.



"Jarosław Kaczyński: Polska poniosła wielką stratę"

Beata Mazurek na Twitterze zacytowała Jarosława Kaczyńskiego, który również odniósł się do śmierci Jana Olszewskiego.

"Jarosław Kaczyński: Polska poniosła wielką stratę. Odszedł Jan Olszewski człowiek wybitny, zasłużony dla niepodległości, jeden z liderów obozu patriotycznego. Niech spoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia dla Rodziny i najbliższych" - czytamy na Twitterze rzeczniczki rządu.



"Polityk, który z odwagą i poświęceniem służył Polsce i Polakom"

"Zmarł Jan Olszewski - był wyjątkowym Człowiekiem i politykiem, który z odwagą i poświęceniem służył Polsce i Polakom. Cześć Jego pamięci" - napisał piątek na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.



"Wielki człowiek i prawdziwy patriota"

"Zmarł Jan Olszewski, były premier, obrońca w procesach politycznych okresu PRL, uczestnik Powstania Warszawskiego. Wielki człowiek i prawdziwy patriota. Pokój Jego duszy" - tak byłego premiera pożegnał marszałek Marek Kuchciński.



"Niebywała uczciwość, miłość do Ojczyzny"

Do informacji o śmierci Jana Olszewskiego odniosła się także Beata Kempa. "Szanowny Panie Premierze Janie Olszewski - zanosi Pan przed tron Najwyższego niebywałą uczciwość, miłość do Ojczyzny i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Dziękujemy za wszystko! Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisała minister na Twitterze.



"Zawsze stał po stronie najsłabszych"

"Zmarł Premier Jan Olszewski. Wielki patriota. Wiernie służył Polsce i Polakom. Zawsze bronił polskich spraw. Wspaniały człowiek. Zawsze po stronie najsłabszych, krzywdzonych, zwykłych ludzi. Cześć Jego pamięci. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie" - napisała na Twitterze Beata Szydło.



"Niezłomny polityk, który wyprzedził swoją epokę"

"Odszedł Jan Olszewski, wielki patriota, niezłomny polityk, który wyprzedził swoją epokę. Państwowiec, który przybliżył Polskę do NATO. Niewiele osób jego formatu pozostało w polskiej polityce. Spoczywaj w pokoju Premierze" - napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na Twitterze.



"Patriota, obrońca opozycjonistów"

Jana Olszewskiego pożegnał również Jarosław Gowin. "Odszedł premier Jan Olszewski, patriota, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w PRL. Cześć Jego pamięci" - napisał w piątek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego na Twitterze.



"Odszedł człowiek niezwykle zasłużony dla Polski"

"Odszedł Premier Jan Olszewski. Człowiek niezwykle zasłużony dla Polski, wierny ideałom, zawsze służył naszemu krajowi. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.



Romaszewska: niezwykle porządny człowiek

Doradczyni prezydenta Zofia Romaszewskiego powiedziała, że "Jan Olszewski to zawsze była wyjątkowa postać". - Był on dla nas wszystkich - i myślę, że również dla pana prezesa Kaczyńskiego - przykładem tego, jak można być niesłychanie przyzwoitym i w każdym calu niezwykle porządnym człowiekiem, a jednak funkcjonować w polityce - oceniła Romaszewska.

Podkreśliła również, że Olszewski był doskonałym adwokatem. - Trudno było go namówić, żeby jakąś sprawę wziął, ale jak już ją wziął, to nie było przeproś. Jego obrony były robione niezwykle twardo, z ogromnym mistrzostwem. Jak wkraczał na salę sądową, to skład sądowy wręcz się kurczył - wspominała.

"Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia"

Kondolencje rodzinie Jana Olszewskiego złożył na Twitterze minister środowiska Henryk Kowalczyk.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Premiera Jana Olszewskiego. Rodzinie i bliskim przekazuję wyrazy głębokiego współczucia" - czytamy.



"Bez heroizmu Jana Olszewskiego nie byłoby wolnej Polski"

"Odszedł Jan Olszewski, wielki bohater czasów, gdy za odwagę płaciło się najwyższą cenę. Bez Jego heroizmu nie byłoby wolnej Polski. Zostawił nas z apelem o pojednanie i wzajemne przebaczenie. Od nas samych zależy, co z jego testamentem zrobimy. Premierze, spoczywaj w pokoju" - napisał na Twitterze w piątek Kosiniak-Kamysz.



"Zapisał wspaniałą kartę w historii Polski"

"Wielkim żalem i smutkiem przepełniła mnie wiadomość o śmierci Jana Olszewskiego - wybitnego polskiego patrioty, opozycjonisty, państwowca, człowieka wielkiej odwagi i wielkiej siły moralnej. Wyprostowany wśród tych co na kolanach, zawsze dawał świadectwo. Pięknym życiorysem zapisał wspaniałą kartę w historii Polski. Cześć Jego pamięci" - napisał wicepremier po śmierci Jana Olszewskiego.



