Prezydent: zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne

Video: tvn24

Ryszard Bugaj o Olszewskim: był człowiekiem pryncypialnym

08.02 | Ryszard Bugaj, wspominając zmarłego premiera, mówił, że "jemu bardzo bliska była tradycja PPS-owska (PPS- Polska Partia Socjalistyczna - red.)" . - Ja też, jakby miał się do czegoś odwoływać, to też do tradycji PPS-owskiej - stwierdził Bugaj.

