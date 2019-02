"Doskonale wiedział, jak bardzo warto być ponad podziałami"





Jan Olszewski był ginącym gatunkiem polityków, którzy jednak byli troszeczkę ponad podziałami - wspominał zmarłego byłego premiera Grzegorz Długi z Kukiz'15. - To na pewno wybitna postać, jeżeli chodzi o adwokaturę, o osobowość - ocenił Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej.

Jan Olszewski spoczął na Powązkach Były premier Jan... czytaj dalej » Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.

W sobotę były premier spoczął na warszawskich Powązkach.

"Na pewno zapisał się jako ważny polski patriota"

- Miałem okazję poznać Jana Olszewskiego i to na pewno wybitna postać, jeżeli chodzi o adwokaturę, o osobowość - ocenił poseł PO Andrzej Halicki



Dodał, że Olszewski był człowiekiem "odważnym, ciepłym i bardzo wrażliwym na krzywdę ludzką".



Uznał jednak, że rząd kierowany przez tego polityka to był "chyba jeden z najsłabszych, bez zaplecza politycznego". - On sam nie miał w zapleczu żadnej partii, siły politycznej. Był de facto zakładnikiem tego politycznego skrzydła, którego nie poważał. Myślę o ZChN, o bardzo prawicowych, wówczas populistycznych ugrupowaniach. On sam był lewicującym bardzo mocno socjalistą, spadkobiercą idei PPS - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Andrzej Halicki wspomina Jana Olszewskiego

- To się kompletnie nie kleiło. Na dodatek liczne konflikty powodowały, że ten rząd był bardzo niestabilny, właściwie od razu skazany na niepowodzenie. Nie mógł dokonać niczego przełomowego w sensie politycznym - dodał.



"Można zostać zdeptanym, ale pozostać wiernym ideałom" Jan Olszewski był... czytaj dalej » - Ale chciałbym, żeby Jan Olszewski został ważny w naszej pamięci właśnie z powodów historycznych, obrony ważnych dzisiaj polityków, a wtedy odważnych obywateli, stojących po stronie wolności, księdza Popiełuszki, Solidarności jako ruchu politycznego, ruchu obywatelskiego - powiedział.



Ocenił, że mecenas Jan Olszewski "na pewno zapisał się jako ważny polski patriota".

"Był ponad podziałami"

- Uważam, że premier Olszewski był tym ginącym gatunkiem polityków, którzy jednak byli troszeczkę ponad podziałami - ocenił Grzegorz Długi z Kukiz'15.



- On nie miał własnego zaplecza politycznego, własnej bazy. Musiał starać się łączyć inne. I ta umiejętność łączenia była jego najważniejszą cechą. To wynika z tego - ja zawsze to będę podkreślał, że był to mój kolega korporacyjny - że był mecenasem - mówił.



- Pan mecenas Olszewski był z korporacji, ja też zresztą, która najbardziej wycierpiała w czasie II wojny światowej (…). W stosunku do grup zawodowych najwięcej w czasie II wojny światowej wymordowano adwokatów i aplikantów adwokackich (…). On o tym pamiętał, bo wojnę przeżył i doskonale wiedział, jak bardzo warto być ponad podziałami, jak bardzo warto łączyć, a nie dzielić, jak bardzo warto pamiętać o tym, że jest dużo więcej rzeczy, dla których warto żyć niż rzeczy, za które warto kogoś zabijać - mówił Długi.