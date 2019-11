"Oczekujemy ze strony pana Banasia złożenia dymisji. Poniedziałek jest dobrym dniem"

Video: tvn24

29.10 | Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotarły uwagi Mariana Banasia do raportu z kontroli jego oświadczeń majątkowych - ustalił portal tvn24.pl. Liczą kilkanaście stron. - Teraz szef CBA ma czas, by przeanalizować to, co napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli – powiedział Temistokles Brodowski, rzecznik Biura. Dodał, że następnie zapadnie decyzja: czy uwagi szefa NIK wyjaśniają wątpliwości, czy też sprawa trafi do prokuratury lub służb skarbowych.

