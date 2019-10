Ardanowski o taśmach: nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś nagrywa

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Niedługo będzie trzeba ratować służbę zdrowia, a nie...

01.10| - Jeżeli średni czas oczekiwania do specjalisty wydłużył się z 2,4 do 4 miesięcy, jeżeli do endokrynologa czeka się dwa lata, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której nie znamy danych na rok 2019, a w roku 2018 zadłużenie szpitali sięgnęło 14 miliardów złotych, no to widać, że mamy zapaść w służbie zdrowia, że niedługo będzie trzeba ratować służbę zdrowia, a nie Polaków, którzy z niej korzystają - oceniła Katarzyna Lubnauer z klubu PO-KO.

