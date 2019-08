Kanthak o lotach Kuchcińskiego: sytuacja nie jest w 100 procentach do obrony





Prawu i Sprawiedliwości wolno mniej niż Platformie Obywatelskiej - stwierdził w "Tak Jest" w TVN24 rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak, komentując zapowiedź rezygnacji marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ze stanowiska po serii doniesień o lotach jego i jego rodziny rządowym samolotem. Marcin Kierwiński z klubu PO-KO uznał, że obecne władze "nie mają żadnych hamulców".

W czwartek Marek Kuchciński poinformował, że w piątek złoży dymisję z funkcji marszałka Sejmu. CZYTAJ WIĘCEJ O OŚWIADCZENIU

Tego dnia ma zostać wybrany nowy marszałek Sejmu.

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak zapytany, dlaczego marszałek odszedł, skoro - jak twierdzą politycy PiS - nie złamał prawa ani dobrego obyczaju odpowiedział: - Bo takie było oczekiwanie społeczne, nam wolno mniej.



- Prawu i Sprawiedliwości wolno mniej niż Platformie Obywatelskiej, ponieważ szliśmy do wyborów i przez cztery lata realizowaliśmy program w totalnej opozycji wobec rządów PO. I to, że Platforma tak robiła, było to normą, obyczajem, to nie oznacza, że jest to w porządku - stwierdził.

"Do tej pory żadnemu politykowi Prawa i Sprawiedliwości włos z głowy nie spadł"

Poseł Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński, podkreślił, że "nie wiemy, czy nie zostało złamane (przez Kuchcińskiego - red.) prawo".

- Spokojny nie jestem, bo bada to prokuratura prowadzona przez (prokuratora generalnego - red.) Zbigniewa Ziobrę. Do tej pory żadnemu prominentnemu politykowi Prawa i Sprawiedliwości włos z głowy nie spadł, nawet jeśli ewidentnie łamał prawo - stwierdził gość "Tak jest".

Według niego mamy do czynienia ze złamaniem prawa. - Wysłanie samolotu po żonę marszałka, czyli rozporządzenie mieniem publicznym po to, aby przysporzyć korzyści własnej żonie, jest złamaniem prawa - zaznaczył.

"Sytuacja nie jest w 100 procentach do obrony"

"Sytuacja nie jest w 100 procentach do obrony"

- Nie przypominam sobie, aby jakikolwiek marszałek w przeszłości, nawet jeśli był to marszałek z PiS-u, zrobił sobie tak prywatny folwark - mówił dalej Kierwiński, odpowiadając Kanthakowi, który wcześniej powiedział, że poprzedni marszałkowie latali w podobny sposób.

- Wam wolno mniej, bo jesteście władzą. Władzą rozpasaną, władzą, która nie ma żadnych hamulców - dodał.

Kanthak zaznaczył, że sytuacja marszałka Kuchcińskiego "nie jest w 100 procentach do obrony", stąd jego dymisja. Tłumaczył, że rząd chce wyznaczać nowe standardy i na takie zachowania "nie ma zgody".



- Chcemy się wyróżniać swoją pracą. To wszystko, co dzieje się wokół tej pseudoafery działa na korzyść Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie mówimy o programie, którego Platforma nie ma - stwierdził.