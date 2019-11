Jest nowy kandydat PiS do Trybunału Konstytucyjnego

Trzecim kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego jest profesor Jakub Stelina - poinformował w mediach społecznościowych poseł tej partii Kazimierz Smoliński. W latach 2012-2018 Stelina był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podał się do dymisji po tym, jak Rada Wydziału tej uczelni przyjęła uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec "działań zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego".

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała w środę wnioski w sprawie rekomendacji na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

Jednak również w środę PiS wycofało trzecią kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego, czyli Roberta Jastrzębskiego. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z TVN24 poinformował, że nowy kandydat PiS do Trybunału Konstytucyjnego jest już "ustalony", nie zdradził jednak, kto nim jest. Przekazał, że "raczej nie jest" to osoba kojarzona z obozem Zjednoczonej Prawicy.

Nowym kandydatem ma być Jakub Stelina

Jak poinformowały wcześniej w czwartek źródła Polskiej Agencji Prasowej zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości, nowym kandydatem PiS do Trybunału będzie Jakub Stelina.

Źródło: Adam Warżawa/PAP Jakub Stelina nowym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego

Informację tę potwierdził w mediach społecznościowych poseł PiS Kazimierz Smoliński. "Trzecim kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do TK jest prof Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego. Będę prezentował jego kandydaturę" - napisał na Twitterze.

Na godzinę 16.30 zaplanowane jest posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która ma zaopiniować wniosek w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według planów Sejm ma głosować w sprawie wyboru sędziów TK w czwartek późnym wieczorem.





"Zgłaszanie kandydatów do TK na kilka godzin przed wyborem to jest polityczny kabaret"

Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej zwróciła na Twitterze uwagę, że nowa kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego została zgłoszona kilka godzin przed posiedzeniem komisji, na którym ma być ona zaopiniowana.

"TK pod rządami PiS już jakiś czas temu przestał być poważną instytucją, kierowaną w poważny sposób przez poważnych ludzi. Dziś nawet kandydatów zgłaszanych do TK trudno traktować poważnie. Zgłaszanie kandydatów do TK na kilka godzin przed wyborem to jest polityczny kabaret" - napisała.



TK pod rządami PiS już jakiś czas temu przestał być poważną instytucją, kierowaną w poważny sposób przez poważnych ludzi. Dziś nawet kandydatów zgłaszanych do TK trudno traktować poważnie.

Kim jest Jakub Stelina?

Stelina to profesor nauk prawnych, specjalista prawa pracy. W latach 2012-2018 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jego nazwisko pojawiało się w kontekście zmian przeprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości. W listopadzie 2018 roku podał się do dymisji w proteście wobec przyjęcia przez tamtejszą Radę Wydziału uchwały wyrażającej sprzeciw wobec "działań zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego".

Stelina był doktorantem Lecha Kaczyńskiego.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, których kadencja trwa dziewięć lat.

